104.9萬起！台灣「Mazda CX-5出清」即將完售　大改款今年接棒補位

▲Mazda CX-5出清方案開跑！代表大改款要來了。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣馬自達於五月推出「Mazda CX-5絕響臻藏方案」，提供最高129.9萬元之車價全額分期60期0利率，入門售價104.9萬起，隨著最新出清方案推出，這也就代表，大改款CX-5離今年登台不遠了！

▲CX-5開始最後出清，尤其2.0升入門汽油未來大改款恐不再提供。

CX-5自車系入門20S淬鍊版104.9萬元起，即配置真皮座椅，並標配過往多見於高階車型的雙前座導流式通風功能，結合BOSE環繞音響、LED 主動式轉向頭燈、360度環景輔助及 Hands-free感應式電動尾門，想要入門的2.0升汽油CX-5要趁快，未來大改款恐只剩2.5升排氣量。

回應不同生活型態與用車需求，台灣馬自達同步為多款Mazda車型推出當月專屬禮遇，包含熱銷的Mazda 3、CX-30、CX-60、CX-90等車系。

▲目前海外市場CX-5僅有提供2.5升排氣量。

至於重點的大改款CX-5，繼北美、歐洲首發後，日本預計6～7月上市，這三個國家目前僅有2.5升排氣量，這也就代表，台灣未來大改款CX-5以2.5升排氣量機會較高。