▲新一代HONDA Freed正式亮相！首度導入e:HEV油電新動力。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

睽違8年之久，新一代HONDA Freed終於揭開神秘的面紗，日本已正式公告Freed外型、內裝，保有活潑、年輕的造型，車內更是擁有不俗的7人座空間機能，當地預估價格250萬日圓，折合新台幣約52萬。

▲HONDA Freed來勢洶洶，日本將在近期正式發表。

對手劍指TOYOTA Sienta，HONDA終於釋出睽違已久的大改款Freed，此次新一代Freed車型選擇相當豐富，除了有2WD、4WD配置，動力提供1.5升自然進氣與首度導入的1.5升e:HEV油電，車型除了有基本的Freed AIR，另有跟上車壇流行的跨界Freed CROSSTAR。

▲車內座艙全數換新，提供豐富的置物貼心空間。

車內質感、科技有感進化，導入類似N-Box最新MPV家族風格，以數位儀錶、多媒體螢幕展現不錯的科技感，內艙更是提供超多置物空間，採用滑門設計讓乘客方便上下車，提供5人座、6人座、7人座等配置。

雖然動力規格尚未公布，但1.5升e:HEV油電相信就是來自Fit、HR-V相同架構，新HONDA Freed不僅有型，車內配備大升級、空間機能討喜，首次追加新的油電動力，具備更好的節能優勢。