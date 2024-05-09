「TOYOTA便宜雙門小車」等了10年將量產！採1.3升渦輪比86更入門

▲TOYOTA傳出重啟S-FR量產計劃，要來挑戰最便宜的雙門小跑車市場。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA於2015年東京車展曾推出驚豔的S-FR概念小跑車，如今終於有消息傳出，原廠計劃S-FR進行量產，屆時直接對手應就是Mazda MX-5，售價預期比現行的GR86更便宜！

▲動力採用1.3升渦輪，定位在GR86之下。

TOYOTA小跑車又有讓人興奮好消息，當時關注度極高的S-FR小跑車傳出最快於2025年推出市售量產，概念車造型把經典復古與未來科技作巧妙結合，流線的身形，結合緊湊車身呈現殺氣騰騰的氣勢。

TOYOTA S-FR量產將由擅長小車的Daihatsu、Suzuki三方共同開發，動力將採用全新開發的1.3升3缸渦輪引擎，預期擁有150匹馬力，售價定位在GR86之下，要來挑戰最便宜的日系小跑車市場。

▲TOYOTA S-FR、MR2都有重啟計劃消息傳出，未來平價小跑車選擇可望更多元。

近年來熱衷GR性能計劃的TOYOTA，從GR Yaris、GR Corolla、GR86、GR Supra都廣受市場歡迎，除了關注相當高的S-FR小跑車，近年來也有風聲流出，TOYOTA也有意讓MR2小跑車重生復活。