145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

▲喜迎Golf 50歲！台灣原廠推出GTI、R 50週年限量款。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

慶祝Golf 50週年紀念！台灣福斯Volkswagen原廠推出驚喜的Golf GTI、Golf R兩款50週年紀念款，不僅帥氣、配備超值、價格又香，現場也齊聚1～8代Golf經典車款，為5月11日的全台Golf大會師先暖場！

▲喜愛GTI鋼砲手腳要加快了，不僅比常態販售更便宜，配備也是相當豐富。

福斯Golf GTI 50週年紀念款開價145.8萬，比常態販售的175.8萬GTI便宜不少，配備更是搭載許多好料，外觀配有LED Matrix頭燈、GTI空力套件、剎車卡鉗等，內裝更是取自經典的格紋座椅，並有Harman Kardon高級音響與HUD抬頭顯示器。

▲2款50週年版採限量販售。

Golf R 50週年紀念款售價199.8萬，同樣也比常態販售的Golf R 213.8萬更便宜，配置招牌的R家族的空力套件、剎車卡鉗、R Performance動態扭力分配系統，擁有更俐落操控身手。

內裝同樣不馬虎、好料盡上，麂皮跑車化座椅、Harman Kardon高級音響、碳纖維飾板等，進入車內就給人滿滿的戰鬥氣息。

▲1～8代Golf齊聚一堂。

現場除了2款新車發表，台灣原廠也特別用心規劃找來1～8代經典Golf車系齊聚，要讓全台車主一起沉浸在Golf悠久、經典的風光歷史。

Golf GTI、R 50週年小檔案