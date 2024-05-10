ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

145.8萬起！福斯Golf GTI、R 50週年限量開賣　1～8代經典全數到齊

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲喜迎Golf 50歲！台灣原廠推出GTI、R 50週年限量款。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

慶祝Golf 50週年紀念！台灣福斯Volkswagen原廠推出驚喜的Golf GTI、Golf R兩款50週年紀念款，不僅帥氣、配備超值、價格又香，現場也齊聚1～8代Golf經典車款，為5月11日的全台Golf大會師先暖場！

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲喜愛GTI鋼砲手腳要加快了，不僅比常態販售更便宜，配備也是相當豐富。

福斯Golf GTI 50週年紀念款開價145.8萬，比常態販售的175.8萬GTI便宜不少，配備更是搭載許多好料，外觀配有LED Matrix頭燈、GTI空力套件、剎車卡鉗等，內裝更是取自經典的格紋座椅，並有Harman Kardon高級音響與HUD抬頭顯示器。

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲2款50週年版採限量販售。

Golf R 50週年紀念款售價199.8萬，同樣也比常態販售的Golf R 213.8萬更便宜，配置招牌的R家族的空力套件、剎車卡鉗、R Performance動態扭力分配系統，擁有更俐落操控身手。

內裝同樣不馬虎、好料盡上，麂皮跑車化座椅、Harman Kardon高級音響、碳纖維飾板等，進入車內就給人滿滿的戰鬥氣息。

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲福斯50週年

▲1～8代Golf齊聚一堂。

現場除了2款新車發表，台灣原廠也特別用心規劃找來1～8代經典Golf車系齊聚，要讓全台車主一起沉浸在Golf悠久、經典的風光歷史。

Golf GTI、R 50週年小檔案

▲golf 50週年

►105.9萬！台灣HONDA CR-V入門「升級2大配備沒漲價」 終於有盲點

►台灣60萬房車少1款！銷售30年三菱Lancer今年停產　將成MG5導入契機？

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

《ETStar學習雲》開課了
想成為釣蝦神人、美拍達人、一進廚房就會煮
或想深度學習AI實用技巧、社交撩心術
高CP課程組合．限時大優惠

▲李雪線上課程。（圖／攝）

關鍵字：福斯GolfPolo掀背車電動車大改款VolkswagenIQ.DRIVEGTIGolf R旅行車

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

推薦閱讀

台灣MAZDA「全新休旅CX-60」來了！預告10月底上市　將採雙動力

台灣MAZDA「全新休旅CX-60」來了！預告10月底上市　將採雙動力

104.9萬、客車加10萬！新Nissan X-Trail發表　訂單破2,500張

104.9萬、客車加10萬！新Nissan X-Trail發表　訂單破2,500張

「LEXUS全新入門休旅」台灣傳開始接單！預估150萬內　第4季登場

「LEXUS全新入門休旅」台灣傳開始接單！預估150萬內　第4季登場

台灣「全新TOYOTA Yaris Cross」現身了！預售72.5萬9月底上市

台灣「全新TOYOTA Yaris Cross」現身了！預售72.5萬9月底上市

「下一代TOYOTA Corolla」明年登場！空間變更大、搭上省油新油電

「下一代TOYOTA Corolla」明年登場！空間變更大、搭上省油新油電

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

最新文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

瑪莎拉蒂電動跑車＆休旅車台灣發表2024-06-06

福斯Golf GTI、R紀念版追加配額2024-06-06

麥拉倫油電敞篷6／13登台交車2024-06-06

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

339萬！全新BMW i5 Touring開賣2024-06-06

納智捷「n7全新特仕車」開賣2024-06-06

熱門文章

台灣賓士推AMG A45 S限量套件2024-06-07

台灣福特7代野馬跑車6／25上市2024-06-06

大陸9汽車品牌測試Level 3自駕2024-06-06

「福特全新休旅」現身測試2024-06-06

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身2024-05-30

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產2024-06-06

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣2024-06-05

「TOYOTA Corolla」新車亮相2024-06-05

NISSAN SENTRA國產房車豪華升級2024-06-03

FUSO電動輕型貨卡eCanter台灣上市2024-06-06

相關新聞

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

台灣原廠確認「MG4國產電動車」登台！6月上市、可提前預約試乘

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV買不到了

「TOYOTA國產Sienta 」經銷端傳今年停產！百萬內7人座MPV買不到了

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

TOYOTA將推「全新省油新油電車」！與比亞迪合作拚2年量產

賓利「新V8油電動力」取代W12引擎！登場即最強、3車系率先搭載

賓利「新V8油電動力」取代W12引擎！登場即最強、3車系率先搭載

蔚來下周發表低價品牌「樂道」　對標特斯拉Model Y

蔚來下周發表低價品牌「樂道」　對標特斯拉Model Y

讀者迴響

熱門文章

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

選配價51萬！台灣賓士推「AMG A45 S限量套件」綠色地獄消光漆超帥

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

台灣福特「7代野馬跑車」6／25上市！首度導入Dark Horse性能黑馬

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

大陸開放9車廠「Level 3自動駕駛道路測試」　比亞迪、蔚來都在內

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

「福特全新休旅」現身測試！將成Kuga接班人　最快今年發表

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

TOYOTA豪華「可露營4人座MPV」現身！質感、舒適度直逼LEXUS

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

Volvo「旗艦電動休旅」恢復生產！具光學雷達、原廠稱史上最安全

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

MG超帥「3排7人座休旅」新車開賣！2.0升動力折合新台幣160萬

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

「TOYOTA Corolla」新車亮相！外觀更帥操控升級　內裝換上大螢幕

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366