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福斯「ID.7 GTX電動性能房車」首發亮相！折合新台幣222.1萬起

圖文／7Car 小七車觀點

繼今年稍早福斯集團汽車品牌 Volkswagen 發表亮相 ID.7 GTX Tourer 性能旅行車型後，近日 (06/04) 再度於官方網站宣布推出 ID.7 GTX Sedan 車型，擁有高達 340PS 最大馬力搭配四輪驅動系統，零百加速僅需 5.4 秒。此外，原廠更藉由此次一同展開搭載容量達 86 kWh 電池組的 4 種車型預售活動，其德國市場車型編成及預售價分別為 ID.7 GTX ( 63,155 歐元起，折合新臺幣 222.1 萬元起)、ID.7 GTX Tourer ( 63,955 歐元起，折合新臺幣 224.9 萬元起)、ID.7 Pro S ( 58,985 歐元起，折合新臺幣 207.4 萬元起)、ID.7 Tourer Pro S (59,785 歐元起，折合新臺幣 210.2 萬元起)。

ID.7 GTX 在外型上，導入前後紅色亮光的廠徽設計，較於一般 ID.7 Tourer 來說可增加不少熱血感。同時可以觀察到其在車頭部分加入一對 V 形燈組，讓 ID.7 GTX 與標準車型區分開來。此外在其車身配置上還具備諸多性能化元素並導入了許多家族化的特徵，包括一組更加吸睛的五幅造型輪圈，以及運用紅色烤漆為基底搭配黑色高光澤套件，包含車頂以及窗框等處，而 IQ LED 頭/尾燈自然也是標準配備之一，在車門側邊上也可以看到多了 GTX 銘牌來辨別身分。

車內方面，ID.7 GTX 將以標準款 ID.7 車型車艙設計為基礎並施以運動化套件及元素進行延伸，包括：方向盤導入紅色車縫線，搭配高光澤黑色飾板來營造強烈的對比氛圍，並提供 30 色 LED 氣氛燈、加熱功能方向盤、GTX 專屬跑車座椅、15 吋多媒體觸控螢幕...等等。

動力方面雖然未公布，但據原廠表示，ID.7 GTX 預計搭載雙電動馬達搭配四輪驅動搭配四輪驅動系統，可輸出約達 340PS 最大馬力，從靜止加速到 100 公里/小時僅需 5.4 秒，實際性能數據為何還有待官方公布。至於旅行車 ID.7 Tourer 則甫於今年 2 月亮相，承襲了 Space Vizzion 概念車的設計，擁有與 ID.7 相同的車頭造型，不過車頂、車尾等部位均經過重新設計，營造出更加修長的身形。根據原廠指出，ID.7 Tourer 具備令人印象深刻的空氣力學性能，風阻係數僅有 0.24 Cd，只比 ID.7 的 0.23 Cd 還要差一些。

國內市場方面，台灣福斯於 2023 年 1 月 18 日舉行「Volkswagen ID.4 & ID.5 媒體預拍活動」，同時宣布雙車型將在今年正式登台，除一般車型編成，亦將於今年再推出 ID.4 & ID.5 性能版 GTX 車型，引領消費者進入 Volkswagen 的電動化時代。

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

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