▲TOYOTA總代理和泰發表全新Corolla ALTIS GR Sport（左），並同場帶來了原廠改裝統規賽車（右）。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

TOYOTA總代理和泰今（21）日發表全新Corolla ALTIS GR Sport，並為其開出91.5萬起的建議售價，最主要的變化，是動力從過去1.8升汽油與1.8升油電雙選項，改為單一2.0升汽油引擎搭配新款變速箱，底盤設定也經過強化，再搭配內外觀多項調整，讓Corolla ALTIS GR Sport在運動房車級距中更具競爭力，另外和泰也破天荒同場展出官方原廠改裝賽車，預告12月將舉辦統規賽。

▲統規賽車除了內裝大量拆除以求輕量化外，也依賽事需求加裝防滾籠、多點安全帶、賽車椅與賽車方向盤等，另外也換裝輕量化輪圈與熱熔胎、Alcon煞車系統、可調掛瓶避震、競技排氣系統與油冷排等，不過動力仍維持原廠設定。

作為這次改款的最大重點，Corolla ALTIS GR Sport換搭2.0升4缸自然進氣Dynamic Force引擎，可輸出170匹馬力與20.4公斤米扭力，與其搭配的是全新Direct-Shift CVT變速箱（可模擬10速），起步加速更快，在排氣量與動力都有所提升之下，油耗反而精進至16.5km/L，讓玩家在享受飽滿輸出的同時不必擔心用車成本暴增，同時為了配合動力有感提升，底盤也經過Gazoo Racing團隊精心調教，再搭配225/40R18大尺碼低扁平比胎圈，讓操控更加精準犀利。

▲Corolla ALTIS GR Sport不僅動力有顯著提升，懸吊底盤與胎圈也一同升級，帶來更犀利的操控表現。

除了動力的大幅變動，Corolla ALTIS GR Sport在外觀上也多有著墨，包括全新的車頭造型，透過GR家族的C型設計語彙，並融入更多空氣力學，再加上GR銘牌彰顯不凡身段，搭配多項專屬黑化套件、鯊魚鰭、下擾流與小鴨尾等，呈現出肅殺的熱血氛圍。

▲外觀部分更貼近GR家族的共同設計語彙，低調中又不失運動房車該有的氣勢。

內裝部分，則一改前代的張狂風格，反而降低鮮紅配色的比例，並透過類麂皮等多種材質的搭配，提升了質感與乘坐感，而不可或缺的GR圖樣，則出現在頭枕、啟動按鍵、方向盤底部與9吋中控開機畫面等處，在車內營造出內斂卻又不失性能感的戰鬥氣息。

▲內裝減少鮮紅配色的比例後，又用上更多材質作為妝點，搭配隨處可見的GR標誌，內斂中又透露出其不凡身段。