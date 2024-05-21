藍寶堅尼「小牛後繼車」8月亮相　新V8渦輪具789匹、萬轉紅線區

▲藍寶堅尼公布新V8渦輪油電引擎數據，將具有789匹、10,000rpm高轉表現，將成為小牛後繼車的動力心臟 。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

隨著藍寶堅尼（Lamborghini）「小牛」Huracan停產、V10自然進氣引擎告終，原廠也公布後繼車型的V8雙渦輪動力細節，新引擎將具有789匹馬力，並且還有高達10,000rpm的紅線區！

藍寶堅尼透露，這具新4.0升V8雙渦輪引擎具有789匹／9,000-9,750rpm、74.4公斤米扭力／4,000-7,000rpm輸出，是品牌首款平面曲軸的V8引擎，該V8也將渦輪增壓放置在V型夾角處、並採缸內直噴、乾式油底殼設計。

▲這也是藍寶堅尼首款平面曲軸的V8引擎，並且換上進氣歧管搖臂設計，具有更好的高轉表現。



為了讓這具V8渦輪引擎具有高轉表現，藍寶堅尼也為其搭配鈦合金連桿、並捨棄傳統汽門挺桿的設計，改用進氣歧管搖臂（Finger followers），汽門可隨著凸輪軸轉動打開進排氣，可讓轉速更高，該設計多用在仿賽重機、跑車上，像是Kawasaki ZX-10R、法拉利V12引擎、保時捷4.0升引擎等。

藍寶堅尼表示，小牛後繼車款將採3馬達V8油電動力。預料將與Revuelto一樣採前2後1馬達配置，搭配8速雙離合變速箱，預計最快8月就能看到新車。

▲小牛後繼車將採3馬達V8渦輪油電動力，預計最快在8月亮相。（圖／翻攝自Carscoops）