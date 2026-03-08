福斯公布「第9代Golf首張官方預告圖」！經典掀背即將轉型電動車

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
圖文／7Car 小七車觀點

Volkswagen 近年持續推進電動化布局，品牌最具代表性的掀背車系 Volkswagen Golf 也即將迎來重要轉型。日前在 2026 年 3 月 4 日舉行的公司勞資會議中，德國工會 IG Metall 首度公開下一代 Golf 的官方預告圖，並透露新世代車型將導入純電動架構，預計以「ID. Golf」之名延續這款經典車系。

從釋出的資料來看，相關檔案名稱已出現「ID. Golf」字樣，幾乎確認 Volkswagen 未來將把傳統車名與 ID 電動車系列結合。從公布的預告圖來看新車整體輪廓仍保留 Golf 一貫的經典掀背比例，外觀線條延續歷代車型的設計基因。車頭造型看起來比現行第 8 代更為方正，部分設計元素讓人聯想到 1990 年代的 Volkswagen Golf III 與 Volkswagen Corrado。側面輪拱則呈現更為立體的肌肉線條，與 Volkswagen Golf VII 的設計風格相似，而經典的 C 柱造型也預計會持續保留，延續 Golf 長年建立的品牌辨識度。

車尾部分同樣融合不同世代設計元素，尾燈造型與車尾比例結合了 Volkswagen Golf II 與現行 Volkswagen Golf VIII 的視覺特徵，同時搭配大型車頂尾翼延伸車頂線條。

在產品策略方面，Volkswagen 並不打算立即淘汰現行燃油版本。第 8 代 Golf 仍會持續生產並作為內燃機車型存在，與純電動 ID. Golf 形成雙軌產品策略，滿足不同市場需求。

內裝部分預期也會出現調整。根據目前釋出的訊息，新世代 Golf 將重新強調實體按鍵操作，同時搭配復古風格的數位儀表顯示介面，並導入更多永續材質作為車內用料。此外，新車在車室空間與實用性方面也可能進一步提升，以符合電動車平台帶來的結構優勢。

技術層面上，ID. Golf 將採用 Volkswagen 集團最新的 Scalable Systems Platform 電動車平台，結合區域化電子架構與與 Rivian 合作開發的軟體系統。新平台預計支援 800 V 電力架構與 cell-to-pack 電池技術，動力配置則可能提供單馬達與雙馬達版本。

根據 Volkswagen 內部資料，ID. Golf 將成為品牌邁向 2030 年電動化目標的重要車款。不過實際上市時間仍未正式確認。部分消息指出新車可能在 2028 年亮相，也有報導認為時間點可能落在 2029 年，甚至更晚，原因包括生產調整、電動車需求變化以及成本控制等因素。

在生產布局方面，Volkswagen 也同步調整全球產線。現行 Golf 預計於 2027 年轉移至墨西哥 Puebla 工廠生產，而德國 Wolfsburg 工廠則將騰出產能專門負責 ID. Golf 製造。為此，該工廠正進行大規模設備升級與產線改造，以支援未來新世代電動車的生產需求。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

