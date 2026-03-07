79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

▲KIA推出新年式卡旺K2500，全車系升級主動啟閉頭燈功能。（圖／翻攝自KIA）

記者張慶輝／綜合報導

KIA總代理台灣森那美起亞日前宣布，全新2026年式卡旺K2500正式登場，並為其開出79.8萬起的建議售價，此次新年式車型在維持既有的產品編成與各項特色以外，全車系同步新增了主動啟閉頭燈功能，進一步確保頭家們行駛在夜間與昏暗路段時的安全。

▲卡旺K2500在原本就不錯的安全基礎上增添主動啟閉頭燈。（圖／翻攝自KIA）

卡旺K2500原先就有不錯的安全防護配備，二輪傳動版均標配駕駛座SRS輔助氣囊、ABS防鎖死煞車與ESC車身動態穩定系統等，輔以上坡起步輔助、低盲點雙曲面後視鏡等，這次升級主動啟閉頭燈功能後，可進一步提升低光環境下的行車安全，減少因忘記點亮頭燈而造成的意外危險。

▲卡旺K2500新年式依舊維持豐富的變速箱、傳動形式、車廂與貨台選項。（圖／翻攝自KIA）

動力方面，新年式卡旺K2500維持2.5升CRDi柴油渦輪引擎，可輸出130匹馬力與26公斤米扭力，提供6速手排、5速手自排、後輪驅動與四輪驅動等配置，其中四輪驅動車型還附有機械後差鎖，車廂則有單廂、大單廂與雙廂等選項，貨床同樣有多種選擇，最大載重達1,489公斤，能充分滿足各種不同行業的使用需求。

▲轎車化內裝帶來舒適的駕馭感受，各項便利的行車配備也沒缺席。（圖／翻攝自KIA）

在強悍的運輸能力之外，卡旺K2500提供了轎車化的舒適內裝與配備，包括支援智慧型手機連接的7吋中控螢幕、智慧型鑰匙與3.5吋多功能行車儀表都是標準配備，讓頭家在打拚的同時，也能享受輕鬆愉快的駕駛時光。KIA在卡旺K2500新年式上市同步推出3月購車優惠，包含高額零利率、全車系贈隔熱紙、以及領牌零負擔等。