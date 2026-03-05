全球只有8輛！賓士大G「狂暴雙門改裝版」登場　超不合理設定夠任性

圖文／7Car 小七車觀點

在全球豪華 SUV 市場中，Mercedes-Benz G-Class 向來是屹立不搖的經典代表。這款誕生於軍用背景的越野車，上市將近 50 年，2025 年更創下歷史新高交車紀錄，即便問世已邁入第 49 個年頭，依舊是品牌最具吸金實力的車系之一。

不過，對某些層峰買家而言，標準版 G-Class 顯然還不夠張揚。他們要的，是更稀有、更誇張，甚至更不講理的存在。於是，德國改裝品牌 Mansory 端出了這款堪稱視覺震撼彈的作品 Mansory Gronos Coupe EVO C。全球限量 8 輛，每一輛皆採專屬客製化設定，幾乎不可能在路上遇見「同款」。

從外觀來看，Gronos Coupe EVO C 幾乎將 G-Class 原有的方正輪廓推向極致。車頭換上大面積鍛造碳纖維套件，包括重新設計的前保桿、加大進氣口、突出的前下擾流與全新水箱護罩，搭配誇張的碳纖維引擎蓋與黑化輪拱，使整體氣勢更為張狂。車身上半部則施以深棕色塗裝，與裸露碳纖維形成強烈對比。

車尾將大型後下分流器與固定式車頂尾翼上身，至於是否真能有效改善空氣力學？對於一輛外型如磚塊般方正的 G-Class 而言，恐怕早已不是重點。

座艙鋪陳則走向極致奢華。內裝大量採用白色真皮包覆，涵蓋座椅、門板、方向盤與中控台，並以黑色縫線與滾邊點綴，營造強烈對比。鍛造碳纖維飾板隨處可見，既呼應外觀風格，也再次強調改裝身分。

動力數據方面，原廠並未公布具體規格，但以 Mansory 一貫作風推測，動力輸出突破 900 匹馬力並非難事。過往該廠對 G-Class 的改裝案例，均包含渦輪強化與 ECU 調校升級，性能勢必不容小覷。

最引人議論的，莫過於車名中的「Coupe」。Gronos Coupe EVO C 採雙門設定，並配置對開式前車門（俗稱自殺式車門），大幅犧牲實用性。對於重視機能的買家來說或許難以理解，但對於選擇 Mansory 的客層而言，邏輯與實用性從來不是優先考量。

在豪華 SUV 市場日趨同質化的今天，Gronos Coupe EVO C 無疑是一種極端宣言。它或許不理性、不務實，但正因如此，才成為少數買家眼中無可取代的存在。