Lexus大改款ES「實車台中被捕獲」！預告4月正式在台發表上市

圖文／7Car 小七車觀點

繼 2026 台北新車暨新能源車大展 上 和泰汽車 首度公開展示全新第八代 Lexus ES 之後，本站《小七車觀點》近日接獲熱心讀者李先生提供的實車照片，於台中街頭捕獲該車上路行駛。從車輛出現時機與情境研判，原廠可能正進行上市前的相關教育訓練與準備作業，預計今年 4 月在台正式發表上市。

外觀設計方面，全新世代 Lexus ES 延續品牌近年電動化時代的設計語彙，其造型靈感源自 Lexus LF-ZL Concept。相較以往世代，新車整體線條更強調未來科技感，車頭不再採用品牌過去極具辨識度的紡錘型水箱護罩設計，其中純電版本改以封閉式前臉呈現，而油電車型則配置單一開口式格柵。車側部分可見前葉子板新增充電孔設計，並於前車門加入 L 型立體飾條作為視覺點綴；至於車尾則導入全新樣式的尾燈組，兩側下半部整合 L 形方向燈元素，倒車燈與霧燈則分別設置於保桿下方兩側，同時原有廠徽亦改為橫貫式燈條上的 LEXUS 字樣，進一步強化品牌識別。

內裝部分，新世代 ES 座艙以「Clean Tech x Elegance」為設計核心，透過簡約線條與開闊的空間布局，營造更具現代感的車室氛圍。配備方面，新車導入 12.3 吋數位儀錶板與 14 吋多媒體資訊娛樂觸控螢幕，並提供全景式天窗、主被動氣氛燈、Mark Levinson 音響系統，以及整合音樂與車內香氛控制功能的 Sensory Concierge 系統，強調接近居家空間般的舒適乘坐體驗。此外，全新開發的「Responsive Hidden Switches」介面，將實體按鍵與觸控感應面板加以整合，在維持操作回饋的同時，也讓整體設計更為一致簡潔。

動力配置方面，和泰汽車 先前於活動中預告，未來在臺市場將規劃導入 300h 與 500e 兩種動力版本。其中 300h 採用 2.0 升直列四缸自然進氣引擎搭配油電混合動力系統，綜效輸出達 197.1PS，0 至 100km/h 加速可於 9.4 秒完成；而 500e 則為純電動力車型，搭載 Lexus DIRECT4 AWD system 四輪驅動系統，最大馬力達 342.6PS，0 至 100km/h 加速僅需 5.9 秒，官方公布最高續航里程可達 610 公里。

全新世代 Lexus ES 不僅在設計語彙上導入更具未來感的外觀風格，內裝科技與座艙氛圍亦明顯朝向數位化與高質感體驗進一步升級，同時透過油電與純電雙動力編成，展現品牌邁向電動化時代的產品策略。隨著 和泰汽車 預計於今年 4 月正式在臺發表，新世代 ES 未來在國內豪華中大型房車市場的表現，也值得持續關注。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

