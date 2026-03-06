Honda油電車鼻祖「轉世變電動跨界休旅」！Insight續航力破500KM

圖文／7Car 小七車觀點

Honda 旗下曾經象徵品牌油電技術起點的 Honda Insight，在上一代車型停產約 4 年後重新回到市場。不過這次回歸的形式與過去大不相同，新一代 Insight 不再採用油電混合動力，而是轉型為純電動跨界休旅，車格與產品定位也出現明顯轉變，象徵品牌電動化策略的新階段。

回顧 Insight 的產品歷史，初代車型於 1999 年問世，是 Honda 首款量產油電混合動力車，當時以雙門跑車造型登場。隨後車型歷經多次演變，第二代改為五門掀背，第三代則採四門房車設計，如今最新世代再度改變車身形式，轉型為市場主流的跨界休旅。

外觀設計方面，新一代 Insight 採用相對前衛的造型語彙，但整體線條仍較 Honda 0 Series 概念車系列略為收斂。車頭與車尾皆配置迴旋鏢造型燈組，搭配橫貫式 LED 燈條設計，符合近年電動車常見的視覺語言。整體輪廓與細節也讓人聯想到部分中國大陸市場販售的 Honda 電動車產品。

事實上，新一代 Insight 的產品架構與中國大陸市場販售的 Honda e:NS2 具有高度相似性。該車於 2024 年由 Dongfeng Honda 推出，外觀比例與車身線條相當接近，內裝佈局也幾乎如出一轍，顯示新一代 Insight 很可能是以 e:NS2 為基礎進行調整並導入其他市場。

車內配備部分，中控台搭載 12.8 吋觸控螢幕與 9.4 吋數位儀表板，並取消傳統獨立空調控制區，整體操作多透過觸控介面完成。其他配備包括 12 支揚聲器的 Bose 音響系統、環艙氣氛燈、抬頭顯示器與前座通風座椅等，部分市場常見的舒適科技也一併導入，例如電動調整座椅、方向盤加熱與可傾斜後座椅背。此外，新車也配置車頭攝影機可進行影像記錄，在事故發生時提供影像資料。車內甚至設計香氛系統等提升乘坐體驗的細節。

原廠目前尚未公布完整技術規格，不過已透露新車在 WLTC 測試循環下續航里程可超過 500 km。動力系統部分，電動馬達可輸出 310 Nm 扭力，並提供專屬 Sport 模式，以提升加速反應並加入模擬聲浪效果。若參考 e:NS2 的動力配置，其前軸單馬達輸出約 201 匹馬力，電池容量為 68.8 kWh，CLTC 測試循環續航可達 545 km。

新世代 Honda Insight 預計於今年春季率先在日本市場上市，原廠將於 3 月 19 日開放預訂。從產品定位來看，這款曾經象徵油電技術起點的車系，如今轉型為純電動跨界車，也反映 Honda 在全球電動化布局逐步加速。對台灣市場而言，未來是否導入仍有待原廠規劃，但 Insight 的重新登場，也讓這個具有歷史意義的車名以全新形式延續。