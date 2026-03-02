ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

▲TOYOTA BZ4X。（圖／記者徐煜展攝）

▲TOYOTA bZ4X拿下2月份台灣電動車銷量冠軍。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣2月新車銷量出爐，在農曆新春與228連假影響之下，全月僅有14個工作天，總市場共繳出22,043輛，不僅較去年同期衰退17.1%，更較1月份減少41.8%，其中TOYOTA進口電動休旅bZ4X在本月掛牌438輛，成為2月份的電動車冠軍，而正式展開交車的Foxtron鴻華先進Bria，首月掛牌數也終於曝光。

▲台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝。（圖／記者張慶輝攝）

▲由於2月僅有14個工作天，各車型與總市場都呈現量縮趨勢。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，2月一樣不敵連假影響，各車型銷量都有明顯下修，當家扛霸子Corolla Cross雖然仍穩居第1名，但僅交付2,441輛，1月開賣的RAV4則還在新車蜜月期，以1,796輛位居第2名，國產跨界休旅的Yaris Cross也明顯量縮，以616輛排在第6位，國產中型房車的Corolla Altis則是以411輛排在第9位。

▲國產油電休旅新秀！福特Territory展現更符合家庭客群期待的新鮮感。（圖／記者徐煜展攝）

▲Ford Territory本月以838輛登上第3名。（圖／資料照）

先前開出紅盤的Ford福特Territory本月表現依然不錯，以838輛登上第3名，Honda的HR-V持續依靠油電動力站穩腳步，以637輛排在第5名，老大哥CR-V則是以589輛排在第7位；值得注意的是，國產休旅新星Mitsubishi三菱XForce本月持續上榜，以395輛排在第10位，在新一波促銷活動與空力套件的加持下，3月的表現仍值得期待。

▲鴻華先進 台北車展

▲Foxtron Bria展開交車首月繳出380輛的成績。（圖／資料照）

由於特斯拉本月持續沒有新車到港，所以本月電動車冠軍由TOYOTA bZ4X拿下，單月掛牌數達到438輛，在榜單排到了第8位，甚至比自家房車還高；至於在2月正式展開交車的Foxtron鴻華先進Bria，本月則是繳出380輛的掛牌數，3月有完整的工作天數後能有什麼表現，還得持續觀察。

▲中華全新J Space細節、配備誠意十足，賺錢、家用都合適！（圖／記者徐煜展攝）

▲中華汽車J Space在2月持續領先，共掛牌860輛。（圖／資料照）

未列入前10強計算的國產輕商車級距中，本月由CMC中華汽車J Space拿下一勝，繳出860輛的掛牌數，而TOYOTA Town Ace則是掛牌542輛，兩者目前累積掛牌數差距為767輛，會不會進一步擴大將是關注重點。

▲Lexus「NX 350h」油電豪華休旅試駕　預售千台的魅力開過就懂。（圖／記者張慶輝攝）

▲雖然Lexus全品牌在本月些微落後，不過NX仍是最暢銷的豪華進口車。（圖／資料照）

豪華進口車市場方面，本月由Mercedes-Benz取得領先，全品牌2月共掛牌1,343輛，主力的GLC就佔了266輛，隨著台美關稅逐漸明朗後，美國生產車型可望發力；而Lexus雖然全品牌1,327輛些微落後，不過NX還是以708輛登上榜單第4名，並拿下單月最暢銷豪華進口車冠軍。

►盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

►光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：台灣新車銷量2月2026年TOYOTACorollaCrossALTISCR-VRAV4HondaFord福特FocusWagon旅行車Tesla特斯拉ModelYX汽車電動車LexusNXYarisLuxgen納智捷n7

