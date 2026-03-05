BMW德國工廠「展開人形機器人測試」！優化生產流程減輕員工負擔

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 近期宣布，繼 2024 年於美國 South Carolina 州 Spartanburg 工廠展開測試後，將在德國 Leipzig 廠區啟動新一階段人形機器人試點計畫，進一步驗證其在量產環境中的應用可行性。

此次計畫以所謂「Physical AI」為核心概念，BMW 與 Hexagon 合作導入其旗下 AEON 人形機器人。AEON 於 2024 年 6 月對外發表後，雙方先完成理論評估與實驗室測試，並於 2024 年 12 月在 Leipzig 廠進行初步部署測試。今年 4 月進一步驗證後，預計於夏季正式進入試點階段。

根據 BMW 說明，此階段將著重於測試機器人在多功能應用情境下的實際表現，初步鎖定零組件裝配與高壓電池組裝等作業環節。由於電動車生產對於高壓系統組裝精度與安全要求極高，導入人形機器人被視為優化生產流程與減輕人員負擔的潛在解方。

Leipzig 計畫並非 BMW 首次嘗試人形機器人。先前在 Spartanburg 工廠，BMW 曾導入由 Figure AI 開發的 Figure 02 機器人進行長時間測試。該機器人連續 10 個月、每週 5 天、每日 10 小時投入產線作業，協助生產超過 30,000 輛 BMW X3。

在實際應用層面，Figure 02 負責沖壓鈑件於焊接前的精準取放與定位。這類工作對速度與精度要求高，同時對人體而言長時間操作具高度體力負擔。BMW 表示，測試期間該機器人共搬運超過 90,000 個零件，累積運作約 1,250 小時，顯示在人形機器人於真實產線環境中具備可量化附加價值。

BMW 指出，人形機器人在單調、符合人體工學負擔較高或具安全風險的工作情境中展現潛力。對於外界關注機器人是否取代人力問題，BMW 強調目標在於減輕員工負擔並改善工作條件，同時也坦言，自動化與智慧製造技術有助提升整體生產競爭力。

放眼產業趨勢，多家車廠亦同步布局相關技術。Mercedes-Benz 已於德國 Berlin 工廠測試由 Apptronik 開發的 Apollo 人形機器人，應用於物流搬運、品質檢查與產線輔助。Hyundai 則規劃於 2028 年前在美國工廠擴大人形機器人能力應用，作為先進製造系統發展的一環。另一方面，Tesla 也持續推進 Optimus 計畫，將其定位為不僅限於工廠場域的多功能機器人平台。

隨著電動化與高壓電池產能需求擴大，製造現場對效率、精準度與安全性的要求同步提升。BMW 此次於德國展開的人形機器人試點，象徵車廠正將人工智慧與自動化技術由實驗階段推向更貼近量產環境的實際驗證。後續是否大規模導入，仍有待試點成果進一步觀察。