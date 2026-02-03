光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

▲KYMCO光陽推出Yogurt優格Slim 125（右）與Like Euro 125（左）改款新車。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

繼K1特仕版打出125與150同價並收獲不錯的佳績後，KYMCO光陽近期又推出2款全新改款車型，分別是瘦身後的女生車「Yogurt優格Slim 125」、以及增添更多歐洲風味的「Like Euro 125」，兩者在質感上都有大幅提升，同時貼心配備也都沒少，能充分滿足不同客群的喜好與需求。

▲Yogurt優格Slim 125不是只有小修小改，包括前土除與車身兩側的線條都經過重新設計。

在Yogurt優格Slim 125方面，此次主要是針對外型設定與親和力進行調整，不僅在前飾板、大燈外框與後扶手都改採柏金質感塗裝，更罕見的重新調整前土除與兩側車身線條，帶來更加玲瓏有緻的視覺效果，就連排氣管防燙蓋也在此次改款全面更新，如此大幅度的變動，在過往的「改款」來說並不常見。

▲在輪框樣式變更並改變配胎尺寸後，Yogurt優格Slim 125較過去減輕2公斤車重。

至於騎乘親和力上，主要是透過更換輕量化芒星鋁合金輪框、並搭配90/90-10的配胎，使得車重較先前減輕2公斤，再搭配加寬的握把間距，騎士能更省力的掌控車輛，搭配加厚的坐墊棉與車縫線優化，大大提升了舒適性，就連輪速感測器都在這次改款升級為電子式，不僅訊號更準確使用壽命更長，真的需要維修時也更便利。

▲Like Euro 125增加許多鍍鉻件點綴，整體質感更為突出。

Like Euro 125方面，這次改款主要是提升全車質感，包括頭燈組與前斜板都增加鍍鉻件點綴，後扶手則改為鋁合金材質，不只好看也很好握；在實用性與舒適性方面，除了有725mm全國最長舒適坐墊外，也增加了QC 3.0充電座，能隨時為電子產品補充能量，放眼車市少見的連動飛炫踏板也依舊沒少，只要輕拉坐墊前端下方的開關，就能自動展開乘客踏板，既優雅又便利。

▲後扶手改為鋁合金好看好握，活動期間內完成領牌再送專屬後車身保桿組。

光陽為Yogurt優格Slim 125開出90,500元的建議售價，2026／2／27前完成領牌，就能享有購車金6,000元（直扣）、以及24期0利率與分期購車獨享的神盾保障；Like Euro 125的建議售價則是91,500元，2026／2／27前完成領牌可享2,000元購車優惠，24期0利率及分期獨享神盾保障外，再送專屬後車身保桿組。