台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

▲TOYOTA Corolla Cross在2026年第1個月就開出紅盤，繳出4,604輛的亮眼掛牌數。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

2026年第1個月台灣新車銷量出爐，總市場規模來到35,073輛，雖然相比上個月衰退25.9%，不過相較去年同期則呈現持平狀態，其中「TOYOTA神車」Corolla Cross持續爆出大量，再加上MITSUBISHI中華三菱與其他國產品牌都有新車蜜月期助攻，即使在台美關稅懸而未定的當下，仍能維持一定的市場熱度，但先前極度強勢的特斯拉，則在本月只剩個位數。

▲即使台美汽車關稅仍未明朗，不過多款國產話題新車還是成功帶動買氣。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，Corolla Cross本月共掛牌4,604輛，較去年同期多出6.2%，持續穩坐冠軍大位，甫改款的進口中型休旅RAV4或許還在發酵當中，以1,822輛、較去年同期衰退13.5%位居第2名，國產跨界休旅的Yaris Cross則以1,229輛位居第5名，國產中型房車Corolla ALTIS則是穩定發揮，以852輛排在第7名。

▲Ford Territory在本月以1,333輛排在TOP10的第4名。（圖／資料照）

國產中型休旅級距板塊在本月出現變化，Ford福特Territory以1,333輛排在第4名，而Honda CR-V則以840輛排在第8位，後續Honda是否會調整策略值得持續關注；另一個出現變化的級距則是國產中小型休旅，除了Honda HR-V以1,112輛持續領先之外，MITSUBISHI的XFROCE也開始發力，在上市首月就以634輛強勢攻佔第10名，預估年前還會再有一波火力輸出。

▲MITSUBISHI XFORCE上市首月就成功擠身前10強，後勢值得期待。（圖／資料照）

在電動車市場方面，原本在上個月爆炸性交車的Tesla特斯拉，在這個月全品牌只交付了6輛Model Y，雖然這算是受船期影響的正常現象，但近期已有進口品牌宣告台美關稅確定後，會針對美國進口車輛調整售價，也讓消費者更期待台灣特斯拉會不會因此從德國製造轉為美國製造，因此而轉為觀望態度。

▲特斯拉在台灣交付週期通常以季為單位，所以常會出現極為誇張的起伏。（圖／資料照）

至於不列入前10強計算的輕商用車方面，CMC中華汽車J Space在1月開出紅盤，以1,586輛率先拔得頭籌，也比去年同期成長了11.8%，而TOYOTA的Town Ace在本月則繳出1,137輛的掛牌數，相比去年同期衰退26.4%，今年是否會藉由更新來增進產品力，將會是值得關注的焦點。

▲CMC中華J Space開出紅盤，以1,586輛拿下元月冠軍。（圖／資料照）

最後來到豪華進口車級距，Lexus全品牌共繳出3,173輛的亮眼成績，較上個月大幅成長75.9%，其中主力車型依舊是NX，單月掛牌1,575輛強勢攻上第3名，尺碼更大的RX也以719輛佔上第9名；Mercedes-Benz全品牌則繳出1,573輛，銷量最好的GLC共掛牌496輛。

▲Lexus開春就持續穩坐豪華進口品牌領先，其中最熱銷的NX更是登上TOP10的第3名。（圖／資料照）