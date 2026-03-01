盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

▲雖然電動車的使用成本較低，但外媒指出可靠性或許才是大坑。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

電動車使用成本較低的特性，常常是吸引消費者購買的原因之一，《紐約時報》就曾統計過，平均每行駛100英里（約160公里）最多約可省下8美元（約新台幣250元），儘管此一數據會依居住地條件或充電方式的不同而有所變動，不過還是讓不少人心動，但在省錢的背後，近期外媒指出「可靠性」或許才是大坑，並且給出10大不可靠名單，而特斯拉的4個車型就佔去了近一半席次，僅有Model Y沒上榜。

▲除了Model Y（上圖）以外，特斯拉的其他在售車型都上榜。（圖／資料照）

GoBankingRates近期引用研究機構eCarsTrade的數據，依據召回次數、潛在受影響車輛數、以及每月問題搜尋數，選出2026年可靠性最差的10款電動車；GoBankingRates也引用凱利藍皮書的數據指出，雖然電動車的保養成本可能只有燃油車的一半，但在零組件高度集成的特性之下，還是會遇到一些昂貴的維修問題。

2026年10大可靠性最差電動車

Tesla Model 3

▲依照可能受影響車輛數來排序的話，Tesla Model 3名列榜首，但值得注意的是多數召回都能透過OTA完成。（圖／資料照）

召回次數：7次

可能受影響車輛數：429,072輛

每月問題搜尋量：8,230次

Tesla Model S

▲身為Tesla旗艦車型的Model S（左）與Model X（右）也都紛紛上榜。（圖／資料照）

召回次數：10次

可能受影響車輛數：372,116輛

每月問題搜尋量：5,970次

Nissan Leaf

召回次數：8次

可能受影響車輛數：334,844輛

每月問題搜尋量：3,680次

Volkswagen ID.4

召回次數：18次

可能受影響車輛數：293,961輛

每月問題搜尋量：2,050次

GM Bolt EV

召回次數：6次

可能受影響車輛數：177,105輛

每月問題搜尋量：1,670次

Tesla Cybertruck

▲霸氣的鋼鐵皮卡車Cybertruck同樣被點名上榜。（圖／資料照）

召回次數：8次

可能受影響車輛數：173,244輛

每月問題搜尋量：2,400次

Tesla Model X

召回次數：11次

可能受影響車輛數：131,020輛

每月問題搜尋量：1,260次

KIA EV6

▲韓系電動車KIA EV6也被評選上榜。（圖／資料照）

召回次數：3次

可能受影響車輛數：120,118輛

每月問題搜尋量：680次

Ford Mustang Mach-E

▲Ford電動野馬Mustang Mach-E的問題搜尋量相當驚人。（圖／資料照）

召回次數：10次

可能受影響車輛數：118,510輛

每月問題搜尋量：173,910次

Porsche Taycan

▲保時捷Taycan雖然身價不菲，卻也還是登上這份榜單的末位。（圖／資料照）

召回次數：13次

可能受影響車輛數：109,580輛

每月問題搜尋量：2,500次