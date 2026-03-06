ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油

▲179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油。（圖／記者張慶輝攝）

▲台灣福斯商旅推出Amarok Style，建議售價179.9萬。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／新北報導

Volkswagen台灣福斯商旅今（6）日正式發表Amarok Style，並為其開出179.9萬的建議售價，與2024年導入的頂級版車型Amarok PanAmericana相比，Amarok Style改搭2.0升TDI柴油引擎，帶來更低的稅金負擔與燃油消耗量，同時在外觀細節及內裝材質也有差異，不過依舊能滿足戶外休閒玩家與專業工作者的各種需求。

▲179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油。（圖／記者張慶輝攝）

▲Amarok Style的外型相比頂級車型採用更多銀色元素，營造出不同的視覺效果。

Amarok Style在外型上承襲家族化設計元素，並保有皮卡車該有的越野姿態，車頭以車身同色保桿搭配銀色下護板，搭配IQ.Light矩陣式數位LED頭燈，前後葉子板的外擴線條也是一大特色，加上車斗的鍍鉻銀防護架，以及18吋銀色鋁圈等配備，營造出與Amarok PanAmericana不同的視覺效果。

▲179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油。（圖／記者張慶輝攝）

▲外擴的前後葉子板線條，大大增強了Amarok Style的整體氣勢。

車內格局維持了12.3吋數位儀表，搭配12吋直立式中控螢幕的配置，同時標配全車8支喇叭的Harman/Kardon音響系統，全車座椅改採ArtVelours高級絲絨材質，並提供駕駛座10向電調含電動腰靠調整機能，後座同樣有掀起機能，方便置放各種尺寸與型態的物品。

▲179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油。（圖／記者張慶輝攝）

▲179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油。（圖／記者張慶輝攝）

▲車內維持12.3吋儀表加12吋直立中控螢幕設定，座椅改以高級絲絨材質打造。

動力方面，Amarok Style搭載2.0升TDI直列4缸柴油雙渦輪引擎，可輸出205匹馬力與51公斤米扭力，搭配電子線傳10速變速箱、4MOTION智慧四驅與電子後差鎖等配備，還有800mm的底盤涉水深度，讓駕駛能從容應對各種路況，主動安全上則透過IQ.DRIVE提供Level 2等級半自動駕駛輔助，輔以9具氣囊的被動安全防護，提供水準之上的安心感。

▲179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油。（圖／記者張慶輝攝）

▲2.0升TDI直列4缸柴油雙渦輪引擎可輸出205匹馬力與51公斤米扭力，並能繳出11.8km/L的油耗表現。

►盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

►台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Volkswagen福斯商旅VWCVAmarokStyle皮卡車阿嬤OK貨車汽車新車2.0柴油

【放手才是真成長】飼育員哥哥現身說法！　Panchi找到「4位守護者」

