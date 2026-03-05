ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛

▲Maserati在台推出Grecale Trofeo Fuoriserie特別版，688萬起全台僅1輛。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

▲Maserati在台推出Grecale Trofeo Fuoriserie特別版，688萬起全台僅1輛。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Maserati瑪莎拉蒂總代理台灣蒙地拿今（5）日正式在台發表Grecale Trofeo Fuoriserie特別版，並為其開出688萬起的建議售價，採取全台限量1輛的方式販售，即日起開始接單，同步推出的還有Gracale Modena個性訂製版，建議售價430萬起，全台限量僅9輛，以及全新年式Grecale車系，建議售價368萬起。

▲688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛。（圖／記者張慶輝攝）

作為瑪莎拉蒂品牌最極致的個性化訂製服務，Fuoriserie是由車主與專屬設計團隊共同將充滿個人風格的愛車化為現實，此次的Grecale Trofeo Fuoriserie特別版是以季節作為發想，車外選用Fuoriserie專屬消光色，在日光下為柔和霧銀，夜色中則會轉為冷灰質調，搭配足下4只紅色煞車卡鉗，形成強烈的視覺對比。

▲688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛。（圖／記者張慶輝攝）

內裝也是此輛特別版車型精彩的地方，採用了台灣市場首見的配置，以冰色與黑色兩種皮革交織，並輔以紅色頭枕刺繡與縫線，營造出如高訂時裝般的層次質感，前座提供14向電調加熱通風，後座則有加熱功能，再加上Sonus faber High Premium的21支揚聲器，帶來奢華的聽覺饗宴。

▲688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛。（圖／記者張慶輝攝）

在Grecale Modena個性訂製版方面，提供皇家綠、夜光藍與海神藍3種限量塗裝，其中皇家綠為首次登場車色，夜光藍與海神藍則將於第2季陸續到港，搭配全車同色烤漆設定與黑化套件，營造整體視覺的一致性及對比效果，每款塗裝都僅有限量3輛，總計限量9輛發售。

▲688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛。（圖／記者張慶輝攝）

至於全新年式的Grecale，主要是標配Full Premium皮革座椅及對比縫線，新增5種車室氛圍燈色彩選項，並有12向電調加熱舒適座椅，外觀搭配20吋Etere Diamond輪圈，兼具姿態與質感。

關鍵字：Maserati瑪莎拉蒂Grecale休旅SUV汽車新車V6引擎TrofeoFuoriserieModena限量

