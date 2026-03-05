169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜

▲Volvo公布2026年式40車系建議售價，其中2款單馬達電動車都有下修。（圖／翻攝自Volvo）

記者張慶輝／綜合報導

Volvo國際富豪汽車今（5）日公布2026年式40車系建議售價，其中電動版的EX40 Plus單馬達自169萬起，比起輕油電動力的XC40 Plus B3還低了6.6萬元，讓消費者能不受價格區間限制，自由選擇最適合自己的動力選項，同一時間XC60車系也推出專屬禮遇，讓有不同用車需求的消費者也能得到滿足。

▲EX40入手價為169萬起，斜背車型的EC40則是179萬起。（圖／翻攝自Volvo）

Volvo才在2025年11月與今年1月共2度調降了EX40與EC40的售價，相隔2個月後又藉新年式「正式到來」之際，再次下調電動單馬達車型的售價，現在EX40 Plus單馬達僅需169萬即可入主，而斜背車型的EC40 Plus單馬達也下修至179萬，至於兩者雙馬達車型則都維持1月時公布的價格，分別為189萬與199萬。

▲最高規的EX40 Ultra入手價來到199萬。（圖／翻攝自Volvo）

在輕油電動力方面，XC40 Plus B3開出了175.6萬，相比EX40 Plus高出6.6萬，不過其中包含了價值6.6萬的Plus Pack，較EX40 Plus多了360度環景與車頭180度視角輔助，而馬力略大且配備更完整的XC40 Ultra車型則開出199萬。

▲全車系均搭載Google車載資訊娛樂系統，並支援OTA遠端更新。（圖／翻攝自Volvo）

在公布40車系2026年式售價的同時，Volvo也為豪華中型休旅XC60車系推出最新優惠方案，3月入主可享120萬40期零利率專案，並加碼贈1年乙式全險及第4年延長保固。