ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜

▲169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜。（圖／翻攝自Volvo）

▲Volvo公布2026年式40車系建議售價，其中2款單馬達電動車都有下修。（圖／翻攝自Volvo）

記者張慶輝／綜合報導

Volvo國際富豪汽車今（5）日公布2026年式40車系建議售價，其中電動版的EX40 Plus單馬達自169萬起，比起輕油電動力的XC40 Plus B3還低了6.6萬元，讓消費者能不受價格區間限制，自由選擇最適合自己的動力選項，同一時間XC60車系也推出專屬禮遇，讓有不同用車需求的消費者也能得到滿足。

▲169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜。（圖／翻攝自Volvo）

▲EX40入手價為169萬起，斜背車型的EC40則是179萬起。（圖／翻攝自Volvo）

Volvo才在2025年11月與今年1月共2度調降了EX40與EC40的售價，相隔2個月後又藉新年式「正式到來」之際，再次下調電動單馬達車型的售價，現在EX40 Plus單馬達僅需169萬即可入主，而斜背車型的EC40 Plus單馬達也下修至179萬，至於兩者雙馬達車型則都維持1月時公布的價格，分別為189萬與199萬。

▲169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜。（圖／翻攝自Volvo）

▲最高規的EX40 Ultra入手價來到199萬。（圖／翻攝自Volvo）

在輕油電動力方面，XC40 Plus B3開出了175.6萬，相比EX40 Plus高出6.6萬，不過其中包含了價值6.6萬的Plus Pack，較EX40 Plus多了360度環景與車頭180度視角輔助，而馬力略大且配備更完整的XC40 Ultra車型則開出199萬。

▲169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜。（圖／翻攝自Volvo）

▲全車系均搭載Google車載資訊娛樂系統，並支援OTA遠端更新。（圖／翻攝自Volvo）

在公布40車系2026年式售價的同時，Volvo也為豪華中型休旅XC60車系推出最新優惠方案，3月入主可享120萬40期零利率專案，並加碼贈1年乙式全險及第4年延長保固。

►盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

►台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Volvo沃爾沃EX40EX40XC40PlusUltra單馬達雙馬達跨界休旅斜背電動車汽車新車新年式2026年式

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

見張蘭發出孩子照片　汪小菲怒嗆：有沒有尊重人

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

BMW德國工廠展開人形機器人測試2026-03-05

賓士大G狂暴雙門改裝版登場2026-03-05

台灣Volvo新年式40車系售價公布2026-03-05

瑪莎拉蒂Grecale休旅特別版亮相2026-03-05

KIA跨界休旅新款測試車台灣現身2026-03-05

Volvo啟動史上最大規模OTA線上更新2026-03-04

比亞迪「最新電動車閃充站」曝光2026-03-04

Lexus豪華跨界油電休旅新年式開賣2026-03-04

台灣「新一代Mazda CX-5要來了」2026-03-04

Skoda旗艦房車PHEV油電動力升級2026-03-04

熱門文章

賓士大G狂暴雙門改裝版登場2026-03-05

BMW德國工廠展開人形機器人測試2026-03-05

台灣裕隆日產豪華休旅率先調降30萬2026-03-03

台灣Volvo新年式40車系售價公布2026-03-05

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

比亞迪「最新電動車閃充站」曝光2026-03-04

台灣「新一代Mazda CX-5要來了」2026-03-04

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣2026-03-03

TOYOTA年度計畫曝Corolla迎新車型2026-02-24

Lexus豪華跨界油電休旅新年式開賣2026-03-04

相關新聞

688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛

688萬起！瑪莎拉蒂「Grecale休旅特別版」亮相　全台只有這1輛

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

花東出「鏟」幸福圓滿謝幕！4個月帶動800萬消費　汽車得主揭曉

KIA「跨界休旅Stonic新款測試車」台灣現身！預告本月正式發表

KIA「跨界休旅Stonic新款測試車」台灣現身！預告本月正式發表

Volvo啟動「史上最大規模OTA線上更新」！全球250萬車主免費升級

Volvo啟動「史上最大規模OTA線上更新」！全球250萬車主免費升級

比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

讀者迴響

熱門文章

全球只有8輛！賓士大G「狂暴雙門改裝版」登場　超不合理設定夠任性

全球只有8輛！賓士大G「狂暴雙門改裝版」登場　超不合理設定夠任性

BMW德國工廠「展開人形機器人測試」！優化生產流程減輕員工負擔

BMW德國工廠「展開人形機器人測試」！優化生產流程減輕員工負擔

美規車零關稅降價了「降幅30萬」！台灣裕隆日產豪華休旅售價調整

美規車零關稅降價了「降幅30萬」！台灣裕隆日產豪華休旅售價調整

169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜

169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

台灣「新一代Mazda CX-5要來了」經銷端曝光動力規格！對決TOYOTA RAV4

台灣「新一代Mazda CX-5要來了」經銷端曝光動力規格！對決TOYOTA RAV4

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366