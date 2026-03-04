ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
Volvo啟動「史上最大規模OTA線上更新」！全球250萬車主免費升級

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典汽車製造商 Volvo 宣佈，將陸續向全球約 250 萬名車主推送其迄今規模最大的線上軟體更新。這項代號為「Volvo Car UX」的全新使用者體驗升級，旨在透過更直覺化的介面設計，簡化駕駛與車輛中央顯示螢幕的互動流程，減少操作步驟，從而提升整體用車便利性。此次更新標誌著車廠在軟體定義車輛領域的又一重要進展，覆蓋範圍橫跨 85 個國家。

史上最大規模 OTA 升級！　Volvo 向 250 萬車主推送全新 UX 介面

本次更新主要針對搭載 Google 車載娛樂系統的 Volvo 車型，適用於自 2020 年起生產的包含 C40、XC40、EX40、S60、V60、XC60、S90、XC90 等多款車系。受惠車主將可免費獲得這項升級，這也呼應了 Volvo 透過定期軟體更新，持續優化車輛性能與功能的長期策略。車廠工程長表示，此舉是基於多年對技術體系的投資，目的是讓數百萬車主的日常用車體驗變得更好，並直接回應消費者的使用需求與期待。

史上最大規模 OTA 升級！　Volvo 向 250 萬車主推送全新 UX 介面

根據官方說明，新版使用者體驗的核心變革在於螢幕資訊的呈現方式。主頁面將優先顯示最常用的應用程式與控制項，如地圖、多媒體與電話功能，讓車主在跟隨導航指示的同時，能更便捷地切換音樂或進行通話，無需頻繁切換頁面。此外，新增的「情境感知列」會根據車輛狀態動態調整顯示內容，例如在低速行駛時，會自動顯示環景攝影機圖示，輔助駕駛者在狹窄空間內操縱車輛。

針對插電式混合動力車型車主，新介面也強化了對電能運用的掌控。透過主畫面上的駕駛模式選項，駕駛者能一鍵切換至「Pure」純電模式，相較以往需多層層層選單的操作，現在能更迅速、直覺地選擇動力來源，有效提升純電行駛的使用意願。與此同時，Volvo 也將開始提供未配備 Pilot Assist 輔助駕駛功能的車主，付費下載並開通該功能的選項。

史上最大規模 OTA 升級！　Volvo 向 250 萬車主推送全新 UX 介面

除了本次的介面更新，Volvo 也預告將於今年春季稍晚，為同樣符合條件的車輛導入整合 Google Gemini 技術的對話式 AI 體驗，進一步擴展智慧座艙的功能。車廠強調，此類定期線上更新不僅是為了修復問題，更是讓車輛隨著時間推移變得更現代化、更貼近使用者習慣的關鍵服務，展現其在電動化與數位化轉型浪潮中的持續投入。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：VolvoOTA線上更新軟體車機汽車新車

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

