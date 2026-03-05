KIA「跨界休旅Stonic新款測試車」台灣現身！預告本月正式發表

▲KIA二度小改款Stonic在台灣苗栗苑裡一代被車迷捕獲。（圖／讀者提供）

記者張慶輝／綜合報導

KIA起亞原廠於去（2025）年9月發表二度小改款的跨界休旅Stonic，當時外界普遍預測將會於今年來到台灣市場，就在3月剛開始沒多久，就有車迷於台灣本地捕獲新款Stonic的測試車，而且已經完全褪去所有偽裝，這也象徵著本尊將很快與台灣車迷正式見面，預計本（3）月就會官宣發表。

▲現場除了有新款Stonic外，也可見到其他KIA的車款，應是作為工作車使用。（圖／讀者提供）

根據熱心車迷提供給《ETtoday車雲》的照片研判，這次新款Stonic被捕獲的地點應是在苗栗苑裡一帶，而且從車輛數與車內的無線電來看，極有可能是原廠正在進行教育訓練，這也是新車上市前的重要流程之一，並且預示著距離正式發表已經不遠了。

▲從車內放置的無線電研判，應是KIA原廠正在進行上市前的產品教育訓練。（圖／讀者提供）

此次Stonic二度小改款的最大重點，就在於導入品牌最新世代的設計語彙，車頭有著Star Map星圖LED日行燈與直立頭燈組，並且車頭鈑件都經過重新設計，車尾也依循車頭的變化修改了尾燈、後保桿及尾門，帶來耳目一新的全新視覺感受。

車內部分變動也不小，中控台設計獲得全面翻新，搭配雙12.3吋數位儀表與中央觸控螢幕，以及雙輻式方向盤，另外空調介面與排檔都有變化，同時還提供多樣化的雙色內裝選項，讓買家可以自由選擇。