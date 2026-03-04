ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
比加油還快！比亞迪「最新電動車閃充站」曝光　充5分鐘能跑400KM

圖文／7Car 小七車觀點

中國大陸電動車品牌 BYD 近期於中國大陸深圳被拍到測試中的 1,500 kW 閃充網路，現場配置與傳統加油站高度相似，液冷充電槍搭配 T 型充電架設計，車輛可直接駛入定位、插槍補能後迅速離場，整體動線更接近燃油車加油體驗，而非現行多數電動車充電站常見的停車格排列模式。

根據外流資訊顯示，該系統峰值輸出功率可達 1,500 kW，採用 1,000 V 高壓電氣架構，理論上可在 5 分鐘內補充約 400 km 續航里程。若數據屬實，這樣的充電效率將大幅超越目前歐美主流公共直流快充設備約 350 kW 的上限。事實上，多數現行電動車即便接入 350 kW 充電樁，也難以長時間維持峰值輸出，因此 1,500 kW 等級的架構，代表的是整體電池與電控技術的同步躍進。

不過目前真正值得關注的不僅是充電時間本身，而是背後可能帶來的產業影響。若充電時間真能壓縮至接近加油體驗，電動車對大容量電池的依賴將有機會降低。過去為追求 700 km 甚至更高續航里程，不少車廠選擇搭載超過 100 kWh 的大型電池組，導致車重增加與成本墊高。若未來 5 分鐘即可補充數百公里續航，中型電池組或許即可滿足日常使用需求，進而帶來更輕量化車身、更高效率與更具價格競爭力的產品定位。

從基礎建設角度觀察，BYD 傳出目標是在中國大陸自建超過 4,000 座閃充站，並結合合作夥伴擴大網路覆蓋範圍。這樣的規模若落實，將形成與現有公共充電體系截然不同的補能生態。對台灣市場而言，雖然短期內難以直接導入 1,500 kW 等級設備，但全球充電技術快速演進已是事實，高壓架構與液冷系統勢必成為下一波電動車發展關鍵。

目前該計畫仍屬內部測試階段，不過從技術指標與場站規劃來看，這並非單純概念展示，而是朝量產與規模化部署邁進的前期驗證。若未來數年內相關技術成熟並普及，電動車補能體驗將可能從「規劃行程」轉變為「隨到隨充」，進一步降低消費者轉換門檻，也為全球電動車市場帶來新的競爭變數。

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

