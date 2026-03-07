Bugatti「客製化W16引擎敞篷超跑」問世！白色x金色重新詮釋優雅

圖文／7Car 小七車觀點

Bugatti 日前發表名為 W16 Mistral「La Perle Rare」的全新客製化作品，為品牌 W16 引擎世代寫下極具象徵意義的一頁。作為敞篷設定的終章之作，W16 Mistral 不僅承襲品牌一貫的性能基因，更透過 Sur Mesure 高度訂製服務，將車主個人審美與設計理念融入其中，使其成為兼具工藝價值與收藏意義的獨一無二之作。

本案緣起於 2023 年 8 月的 Pebble Beach Concours d'Elegance，當時品牌客製化與個人化部門負責人 Jascha Straub 與委託車主初次會面，雙方隨即展開長時間的設計討論。整個創作過程圍繞著 W16 Mistral 原有的優雅比例與流線架構發展，並在尊重車輛本質的前提下，強化其雕塑感與視覺張力，使整體風格更顯純粹而細膩。

「La Perle Rare」之名靈感來自珍珠所蘊含的自然光澤與層次變化。設計團隊從品牌標誌性的手繪塗裝概念汲取靈感，構思出雙色分層主題，透過車身上下半部的色彩區隔，營造出如天地交會般的視覺對比。為了實現理想效果，色彩專家歷經多次調整與測試，最終打造兩款全新專屬車色：上半部採帶有金色微粒的暖色調塗層，下半部則以溫潤白色包覆，細膩呈現光影流轉的層次感。

在塗裝工藝方面，車身中央的白金分界線由設計團隊親自監督完成，從手工貼覆遮蔽膠帶到多層次噴塗與修飾，耗費數百小時方能呈現細緻且筆直的線條。輪圈部分同樣呼應車身主題，以鑽石切削搭配專屬調製塗裝，強化整體外觀的一致性與光澤表現，使車輛在不同角度下皆能展現豐富反射效果。

座艙設計則延續外觀理念，將白色塗裝碳纖維元素融入車內鋪陳，營造如珠寶盒般的視覺氛圍。車門飾板以白與暖金線條交錯點綴，並輔以柔和環艙照明，進一步強調珍珠主題。細節處亦可見對品牌歷史的致敬元素，包括靈感源自 Rembrandt Bugatti 的「躍舞大象」圖騰，分別出現在排檔機構與車身飾板位置。此外，「La Perle Rare」專屬字樣以設計師親筆簽名形式呈現於多處細節，為這部敞篷鉅作劃下鮮明的個性印記，也體現 Sur Mesure 計畫強調的專屬價值與品牌傳承精神。

W16 Mistral「La Perle Rare」不僅是一部性能卓越的敞篷跑車，更是一件凝聚設計理念與精湛工藝的客製化藝術品。透過 Bugatti Sur Mesure 計畫的深度參與，品牌將車主的個人審美轉化為具體且細膩的設計語彙，使這款作品在延續 W16 世代技術榮光之餘，也展現高度專屬化的當代表達。對於品牌而言，它象徵著傳承與創新的交會；對於收藏者而言，則是一件無法複製、足以代表時代意義的終章之作。