ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Bugatti「客製化W16引擎敞篷超跑」問世！白色x金色重新詮釋優雅

圖文／7Car 小七車觀點

Bugatti 日前發表名為 W16 Mistral「La Perle Rare」的全新客製化作品，為品牌 W16 引擎世代寫下極具象徵意義的一頁。作為敞篷設定的終章之作，W16 Mistral 不僅承襲品牌一貫的性能基因，更透過 Sur Mesure 高度訂製服務，將車主個人審美與設計理念融入其中，使其成為兼具工藝價值與收藏意義的獨一無二之作。

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

本案緣起於 2023 年 8 月的 Pebble Beach Concours d'Elegance，當時品牌客製化與個人化部門負責人 Jascha Straub 與委託車主初次會面，雙方隨即展開長時間的設計討論。整個創作過程圍繞著 W16 Mistral 原有的優雅比例與流線架構發展，並在尊重車輛本質的前提下，強化其雕塑感與視覺張力，使整體風格更顯純粹而細膩。

「La Perle Rare」之名靈感來自珍珠所蘊含的自然光澤與層次變化。設計團隊從品牌標誌性的手繪塗裝概念汲取靈感，構思出雙色分層主題，透過車身上下半部的色彩區隔，營造出如天地交會般的視覺對比。為了實現理想效果，色彩專家歷經多次調整與測試，最終打造兩款全新專屬車色：上半部採帶有金色微粒的暖色調塗層，下半部則以溫潤白色包覆，細膩呈現光影流轉的層次感。

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

在塗裝工藝方面，車身中央的白金分界線由設計團隊親自監督完成，從手工貼覆遮蔽膠帶到多層次噴塗與修飾，耗費數百小時方能呈現細緻且筆直的線條。輪圈部分同樣呼應車身主題，以鑽石切削搭配專屬調製塗裝，強化整體外觀的一致性與光澤表現，使車輛在不同角度下皆能展現豐富反射效果。

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

座艙設計則延續外觀理念，將白色塗裝碳纖維元素融入車內鋪陳，營造如珠寶盒般的視覺氛圍。車門飾板以白與暖金線條交錯點綴，並輔以柔和環艙照明，進一步強調珍珠主題。細節處亦可見對品牌歷史的致敬元素，包括靈感源自 Rembrandt Bugatti 的「躍舞大象」圖騰，分別出現在排檔機構與車身飾板位置。此外，「La Perle Rare」專屬字樣以設計師親筆簽名形式呈現於多處細節，為這部敞篷鉅作劃下鮮明的個性印記，也體現 Sur Mesure 計畫強調的專屬價值與品牌傳承精神。

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

白金雙色詮釋優雅美學　Bugatti W16 Mistral「La Perle Rare」問世

W16 Mistral「La Perle Rare」不僅是一部性能卓越的敞篷跑車，更是一件凝聚設計理念與精湛工藝的客製化藝術品。透過 Bugatti Sur Mesure 計畫的深度參與，品牌將車主的個人審美轉化為具體且細膩的設計語彙，使這款作品在延續 W16 世代技術榮光之餘，也展現高度專屬化的當代表達。對於品牌而言，它象徵著傳承與創新的交會；對於收藏者而言，則是一件無法複製、足以代表時代意義的終章之作。

►看好車是種享受，全都在ETtoday新聞雲App

※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Bugatti布加迪W16Mistral客製化W16引擎敞篷超跑跑車汽車新車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

柯以敏飛來台悼念小胖老師　見袁惟仁兒女暖鼓勵：要堅強

推薦閱讀

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

台灣2月新車銷量「TOYOTA奪電動車冠軍」！鴻華Bria交車數曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

盤點10大最不可靠電動車「特斯拉4車型慘上榜」！國外召回數據曝

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

光陽「可愛女生車＆歐風復古車」推改款！實車現身質感大提升

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

台灣1月新車銷量「TOYOTA神車衝破4600輛」！特斯拉熄火只剩6輛

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

日本MotoGP重機賽車手「小椋藍再次來台」！偕3好友同場切磋車技

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

台灣山葉宣布「正式由日本YAMAHA直營」！進入全球體系活用資源

最新文章

Bugatti客製化W16引擎敞篷超跑問世2026-03-07

BMW全新電動房車i3預告3／18亮相2026-03-07

KIA卡旺K2500貨車新年式開賣2026-03-07

Honda油電車鼻祖轉世變電動休旅2026-03-06

Lexus大改款ES實車台中被捕獲2026-03-06

福斯Amarok皮卡車2.0柴油開賣2026-03-06

台灣HONDA CR-V汽油將完售絕版2026-03-06

BMW德國工廠展開人形機器人測試2026-03-05

賓士大G狂暴雙門改裝版登場2026-03-05

台灣Volvo新年式40車系售價公布2026-03-05

熱門文章

Bugatti客製化W16引擎敞篷超跑問世2026-03-07

BMW全新電動房車i3預告3／18亮相2026-03-07

台灣HONDA CR-V汽油將完售絕版2026-03-06

Lexus大改款ES實車台中被捕獲2026-03-06

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手2026-03-02

Lexus豪華跨界油電休旅新年式開賣2026-03-04

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣2026-03-03

台灣Volvo新年式40車系售價公布2026-03-05

台灣裕隆日產豪華休旅率先調降30萬2026-03-03

台灣「Peugeot 408新1.6升渦輪」入門款曝光2026-02-26

相關新聞

BMW「全新世代電動房車i3」預告3／18亮相！承接3系列不放棄油車

BMW「全新世代電動房車i3」預告3／18亮相！承接3系列不放棄油車

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

79.8萬起！KIA「卡旺K2500貨車新年式」開賣　升級主動啟閉頭燈

Honda油電車鼻祖「轉世變電動跨界休旅」！Insight續航力破500KM

Honda油電車鼻祖「轉世變電動跨界休旅」！Insight續航力破500KM

Lexus大改款ES「實車台中被捕獲」！預告4月正式在台發表上市

Lexus大改款ES「實車台中被捕獲」！預告4月正式在台發表上市

179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油

179.9萬！福斯「Amarok皮卡車2.0柴油動力」開賣　省稅金也更省油

讀者迴響

熱門文章

Bugatti「客製化W16引擎敞篷超跑」問世！白色x金色重新詮釋優雅

Bugatti「客製化W16引擎敞篷超跑」問世！白色x金色重新詮釋優雅

BMW「全新世代電動房車i3」預告3／18亮相！承接3系列不放棄油車

BMW「全新世代電動房車i3」預告3／18亮相！承接3系列不放棄油車

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

台灣HONDA CR-V汽油「20萬優惠出清」將完售！新油電稅金優勢挑戰RAV4

Lexus大改款ES「實車台中被捕獲」！預告4月正式在台發表上市

Lexus大改款ES「實車台中被捕獲」！預告4月正式在台發表上市

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

「6代TOYOTA RAV4」2.0升油電新台幣67萬入手！一汽豐田上市全新車型

149.9萬起！Lexus「豪華跨界油電休旅」新年式開賣　內外質感升級

149.9萬起！Lexus「豪華跨界油電休旅」新年式開賣　內外質感升級

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

折合新台幣34萬！日規TOYOTA Yaris新年式開賣　1.5升油電、汽油雙動力

169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜

169萬起！台灣Volvo「新年式40車系售價」公布　電動比輕油電便宜

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366