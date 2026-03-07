BMW「全新世代電動房車i3」預告3／18亮相！承接3系列不放棄油車

圖文／7Car 小七車觀點

德國豪華車品牌 BMW 近期持續推進新世代電動車計畫，如今官方也確認下一款重量級電動車的發表時程。原廠宣布全新純電動轎車 BMW i3 將於 2026 年 3 月 18 日正式亮相，這款車不僅承接品牌最具代表性的 3 Series 車系定位，同時也是 BMW Neue Klasse 電動車世代的重要產品。

目前 BMW 已推出 BMW i4 作為電動化四門車款，不過該車本質上仍是以 BMW 4 Series Gran Coupe 為基礎開發，平台與技術仍屬過渡性產品。至於 BMW 在中國大陸市場販售的電動版 BMW i3，同樣是以既有架構改造而來。即將發表的新世代 i3 則不同，這款車將成為首款完全以電動車架構打造、並面向全球市場推出的 BMW 電動 3 Series 級距車型。

另一方面，BMW 並未放棄傳統內燃機產品線。官方已確認未來仍會推出搭載燃油動力的新世代 BMW 3 Series，該車在外觀設計上將採用與 Neue Klasse 電動車相近的造型語言，但底盤則會延續目前燃油車使用的 CLAR platform 平台進化版本，形成電動與燃油並行的產品策略。

BMW 透過社群平台釋出的預告圖僅揭露發表日期與部分車頭輪廓，但仍可看出新車將導入品牌全新的 LED 燈光設計。根據目前測試車與概念車資訊，新世代 i3 造型將延續 Neue Klasse 設計語言，在保留 BMW 經典元素的同時，融入更簡潔且具未來感的視覺風格。

車頭部分將出現重新詮釋的雙腎形水箱護罩設計，不過在純電車架構下，其功能更接近燈光圖形而非傳統進氣格柵。此外，Neue Klasse 車系也將導入具有辨識度的斜線 LED 日行燈造型，未來預計成為品牌電動車的重要視覺特徵。

車室科技同樣是新世代 i3 的重點之一。新車將導入 BMW 最新的 Panoramic iDrive 系統，取代傳統儀表板配置。駕駛相關資訊會投影在擋風玻璃下緣位置，搭配中央觸控螢幕使用。BMW 表示這樣的設計可讓重要資訊更貼近駕駛視線，同時減少車室內多餘顯示裝置，營造更簡潔的座艙環境。

在技術架構方面，全新 i3 將採用 BMW 新世代電動車平台 Neue Klasse platform。這套架構預計支援 800 V 電力系統與更高效率電池模組，並可提供更快的充電速度。參考先前發表的 BMW iX3，未來新車在高速充電環境下有望達到約 400 kW 的充電功率，官方資料顯示 10 分鐘內即可補充超過 370 km 的續航里程。

續航能力方面，部分車型在 WLTP 測試標準下預計可達約 806 km。至於動力配置，首發版本很可能採用雙馬達四輪驅動設定，輸出約 476 匹馬力。未來產品陣容也將持續擴展，包括較入門的單馬達版本、性能定位更高的 M Performance 車型，以及最終推出的純電動 BMW M3。

隨著 Neue Klasse 世代車款陸續推出，BMW 電動車產品線將逐步邁入新階段，而即將登場的 i3，也被視為品牌電動化戰略中最具指標性的核心車型之一。