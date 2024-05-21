▲Nissan預告改款新Note即將登場！（圖／翻攝自Nissan）

記者徐煜展／綜合報導

日本Nissan熱賣的Note預告推出小改款，安排在5月29日發表上市，深受日本市場歡迎的Nissan Note不僅有動感的5門掀背，小改款仍會繼續推出流行的跨界休旅，以1.2升e-Power油電搭上新升級的外觀與內裝提升戰力，迎戰TOYOTA Raize、Yaris Cross等小休旅級距。

▲新一代Nissan Note於2022年登場，首度推出跨界休旅擄獲不少消費者。圖為現行款。

Nissan Note主打入門首購級距，在日本市場開價頗有競爭力，現行款折合新台幣約50萬左右就能入手，於2022年釋出強勢的大改款的Nissan Note，預計在今年5月底發表最新小改款。

預告圖清楚表示Nissan Note將繼續推出Autech Crossover跨界休旅，Autech Crossover離地高度比起Note掀背款多了25mm，擁有更多地形適應能力，小改款預期針對外觀、內裝進行升級。

▲動力沿用1.2升e-Power油電引擎。

Nissan Note車系均採用1.2升e-Power油電引擎，該動力具備出色的省油水準，也是受日本消費者歡迎原因之一，引擎本體擁有82匹最大馬力，不過大多只作為發電機使用，實際輸出則仰賴可輸出116匹馬力的電動馬達。