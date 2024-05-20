Skoda「電動版Karoq」測試首度被捕！搭MEB平台、最快年底亮相

▲Skoda去年曾釋出Elroq設計圖，該車將是Karoq電動版後繼車款，屬於小型電動休旅，具有4米5車長。（圖／翻攝自Skoda）



記者林鼎智／綜合報導

在去年發表、定位在Enyaq之下的Skoda Elroq，近日也被首度捕獲到測試照，該車將作為Karoq的電動後繼車款，屬於小型電動休旅，預計將搭載MEB平台，最快在今年底正式亮相。

新 Elroq車長約4,500mm，該間諜照是在歐洲捕捉到，具有分離式頭燈、封閉式水箱護罩等設計，保桿兩側也有Aircutain垂直氣簾與大型下氣壩，氣壩處還透過鍍鉻飾片點綴；車側則有高鈑件腰線、擾流尾翼，搭配簡潔設計的後保桿、肌肉感十足設計，讓這款小型電動休旅相當有跑格。

▲Skoda Elroq最近也首度被捕捉到測試車，預計將搭載MEB平台，採單馬達後驅、62kWh鋰電池，具177匹馬力 。（圖／翻攝自Carscoops）



儘管目前還不確定座艙佈局，但原廠形容 Elroq具有「寬敞、實用的車室空間，是一款理想的家庭用車」 ，至於電動動力方面，考量到在MEB平台下，預計很可能提供單馬達後驅、62kWh鋰電池配置，預計將有177匹／31.7公斤米扭力輸出，並且還可能有更強悍的雙馬達全驅車型。