「TOYOTA人氣小休旅」將首度大改款！換搭全新油電油耗破30km／L

▲初代TOYOTA Raize滿6歲了！面臨大改款換代週期。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

自2019年登場的TOYOTA Raize以及雙生車Daihatsu Rocky，在日本、海外市場帶來可觀的人氣與銷量，而銷售6年的TOYOTA Raize也傳出即將換代大改款，將用上TOYOTA擅長的THS油電技術，讓TOYOTA Raize具備突破30km/L的高水準省油實力！

▲日本市場傳出TOYOTA Raize最快將在今年推出新一代。（預想圖／翻攝自Youtube@SK Auto Adventures）

日本市場除了有Yaris Cross外，還另有款同樣高人氣的TOYOTA Raize入門小休旅，於2019年就驚豔全球，甚至台灣還一度被認為有機率引進TOYOTA Raize來國產，從2019年販售至今的TOYOTA Raize，將為市場帶來有感幅度的新改款。

▲下一代Raize將由TOYOTA親自接手負責。

TOYOTA Raize目前共有3種動力組合，採1.2升自然進氣、1.0升渦輪、1.2升e-Smart Hybrid油電，因去年深受Daihatsu大發造假醜聞，一度讓TOYOTA Raize受到影響，未來新一代Raize恐由TOYOTA親自負責操刀，並捨棄大發e-Smart Hybrid油電，改搭TOYOTA強項的THS油電技術。

事實上，TOYOTA Raize e-Smart Hybrid目前油耗為28km/L，而TOYOTA負責Yaris Cross採用的1.5升油電，油耗就來到30km/L，下一代Raize有望換搭TOYOTA油電技術，具備與 Yaris Cross亮眼的高水準節能實力。