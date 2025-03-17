Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

▲Kia Ceed Sportswagon現身能源局送測，為上市開始暖身。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

去年12月底從官網下架的Kia Ceed Sportswagon，預計會在今年以新年式重返台灣市場，目前已悄悄現身在2月的能源局送測，為今年上市開始作暖身，鎖定直接對手福特Focus Wagon而來！

▲新Ceed Sportswagon預計維持1.5升渦輪搭配48V輕油電。

台灣於2023年推出小改款Kia Ceed Sportswagon，售價109.8萬，而在去年銷售完115.9萬特仕車後，Ceed Sportswagon已經於去年12月底官網下架，為了今年重返台灣市場，新Ceed Sportswagon出現在2月的能源局油耗。

尺碼、排氣量與福特Focus Wagon相近的Kia Ceed Sportswagon，動力採用1.5升4缸渦輪搭配48V輕油電，擁有160匹馬力、25.8公斤米扭力，最新油耗數據市區15.82km/L、高速21.57km/L、平均油耗為19.1km/L。

▲今年回歸Kia Ceed Sportswagon，外型、內裝與過去推測差異不大。

隨著Mazda 6、福斯Arteon Shooting Brake相繼離開台灣市場，進口的Kia Ceed Sportswagon今年即將回歸，售價又是頗為熱門的百萬左右級距，又能為選擇越來越少的旅行車市場注入更多活水。