ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

▲Kia Ceed Sportswagon現身能源局送測，為上市開始暖身。（圖／翻攝自Kia）

▲Kia Ceed Sportswagon現身能源局送測，為上市開始暖身。（圖／翻攝自Kia）

記者徐煜展／綜合報導

去年12月底從官網下架的Kia Ceed Sportswagon，預計會在今年以新年式重返台灣市場，目前已悄悄現身在2月的能源局送測，為今年上市開始作暖身，鎖定直接對手福特Focus Wagon而來！

▲Kia Ceed Sportswagon現身能源局送測，為上市開始暖身。（圖／翻攝自Kia）

▲新Ceed Sportswagon預計維持1.5升渦輪搭配48V輕油電。

台灣於2023年推出小改款Kia Ceed Sportswagon，售價109.8萬，而在去年銷售完115.9萬特仕車後，Ceed Sportswagon已經於去年12月底官網下架，為了今年重返台灣市場，新Ceed Sportswagon出現在2月的能源局油耗。

尺碼、排氣量與福特Focus Wagon相近的Kia Ceed Sportswagon，動力採用1.5升4缸渦輪搭配48V輕油電，擁有160匹馬力、25.8公斤米扭力，最新油耗數據市區15.82km/L、高速21.57km/L、平均油耗為19.1km/L。

▲Kia Ceed Sportswagon現身能源局送測，為上市開始暖身。（圖／翻攝自Kia）

▲今年回歸Kia Ceed Sportswagon，外型、內裝與過去推測差異不大。

隨著Mazda 6、福斯Arteon Shooting Brake相繼離開台灣市場，進口的Kia Ceed Sportswagon今年即將回歸，售價又是頗為熱門的百萬左右級距，又能為選擇越來越少的旅行車市場注入更多活水。

►特斯拉證實「全新入門電動車」要來了！售價預估折合新台幣百萬有找

►台灣「福斯Golf」完售出清！8.5代小改款今年接棒　新Tiguan再等等

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

 

關鍵字：kiaSorento7人座SUV休旅旅行車Ceed Sportswagon

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

#台中 #誠品480 報警抓國小女童！5員警到場畫面曝光

推薦閱讀

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

TOYOTA證實「平價、入門全新電動車」評估中！跟特斯拉打價格戰

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

Focus旅行車對手回來了！新Kia Ceed Sportswagon送測曝光　今年上市

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

賓士「新世代電動MPV」冬季測試進行中！搭全時4驅＋後輪轉向更好開

賓士「新世代電動MPV」冬季測試進行中！搭全時4驅＋後輪轉向更好開

最新文章

TOYOTA證實「入門全新電動車」評估中2025-03-17

新Kia Ceed Sportswagon送測曝光2025-03-17

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相2025-03-17

保時捷2024財報獲利減16.4億歐元2025-03-16

凱迪拉克於日本推右駕電動車陣容2025-03-16

賓士新世代電動MPV冬季測試進行中2025-03-16

AI賽車手甘迺迪太空中心狂飆318KM2025-03-16

Yamaha「首款油電重機」開賣2025-03-16

速霸陸 性能旅行車日規推2特仕版2025-03-16

賓利「特別訂製Batur跑車」登場2025-03-16

熱門文章

Yamaha「首款油電重機」開賣2025-03-16

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相2025-03-17

保時捷2024財報獲利減16.4億歐元2025-03-16

賓士新世代電動MPV冬季測試進行中2025-03-16

AI賽車手甘迺迪太空中心狂飆318KM2025-03-16

【周焦點】日系休旅大降52.3萬2025-03-15

凱迪拉克於日本推右駕電動車陣容2025-03-16

「MG全新7人座休旅」今年開賣2025-03-12

「TOYOTA高級版RAV4」準備大改款2025-03-05

新Kia Ceed Sportswagon送測曝光2025-03-17

相關新聞

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

速霸陸 「性能旅行車」日規推2特仕版！專屬樣式、材質升級更帥氣

速霸陸 「性能旅行車」日規推2特仕版！專屬樣式、材質升級更帥氣

BMW「全新iX3電動休旅車」預告9月亮相！新世代平台量產首發

BMW「全新iX3電動休旅車」預告9月亮相！新世代平台量產首發

現代「國產全新休旅」曝光今年上市！TOYOTA油電7人座油耗74.1km／L

現代「國產全新休旅」曝光今年上市！TOYOTA油電7人座油耗74.1km／L

讀者迴響

熱門文章

Yamaha「首款油電重機」開賣！Blue Core引擎基礎、折新台幣5.9萬

Yamaha「首款油電重機」開賣！Blue Core引擎基礎、折新台幣5.9萬

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

TOYOTA「大空間皇冠休旅」運動款亮相！帥氣不輸跑旅Crown Sport

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

保時捷2024財報「獲利減16.4億歐元」！將加強燃油＆PHEV動力開發

賓士「新世代電動MPV」冬季測試進行中！搭全時4驅＋後輪轉向更好開

賓士「新世代電動MPV」冬季測試進行中！搭全時4驅＋後輪轉向更好開

AI賽車手「甘迺迪太空中心飆時速318KM」！急加減速＆連續變線難不倒

AI賽車手「甘迺迪太空中心飆時速318KM」！急加減速＆連續變線難不倒

【周焦點】日系休旅大降52.3萬　TOYOTA全新休旅發表　納智捷新車現身

【周焦點】日系休旅大降52.3萬　TOYOTA全新休旅發表　納智捷新車現身

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

凱迪拉克宣布「將於日本推右駕電動車陣容」！推品牌轉型提升競爭力

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

「MG全新7人座休旅」上路測試今年開賣！搭載2.0升渦輪配後驅、四驅

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366