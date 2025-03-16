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速霸陸 「性能旅行車」日規推2特仕版！專屬樣式、材質升級更帥氣

▲速霸陸日規Levorg推2特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸日本原廠針對Levorg推出2款特仕車，皆以1.8升直噴渦輪車型為主，並賦予更多專屬式樣升級 。（圖／翻攝自Subaru，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

速霸陸（Subaru）日本原廠近日針對Levorg（台灣車名為WRX Wagon）推出2款特仕車，分別為「V-Sport」、「STI Sport R-Black Limited」，2款特仕車都以1.8升DIT直噴汽油渦輪車型為基礎，並帶來專屬樣式。

首先在日規Levorg V-Sport特仕版上，該車外觀包括後視鏡、鯊魚鰭天線、Levorg／Symmetrical AWD等字樣皆採黑化處理，同時座艙也在儀表板、車門飾板採Ultrasuede麂皮材質，其中座椅還有鮮紅色縫線鋪陳，增添座艙熱血氛圍，售價則是3,685,000日圓，折合新台幣約81.6萬起。

▲速霸陸日規Levorg推2特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲除了內外觀黑化、增添鮮紅色縫線外，特仕車也換上質感更好的Ultrasuede麂皮材質。

而另一款Levorg STI Sport R-Black Limited特仕版，則具有黑色車頂篷、B柱飾板，而雙前座Recaro座椅除了帶有STI字樣外，也具有Ultrasuede麂皮材質，並具有駕駛座8向電動調整功能，中控台、車門板及中央扶手等處也採紅色縫線。售價則是4,686,000日圓（折新台幣約103.8萬）。

此次日規Levorg特仕車皆以1.8升DIT直噴渦輪動力為主，搭配CVT變速箱、4輪驅動系統，具有最大馬力177匹／5,300-5,600rpm、最大扭力30.6公斤米／1,600-3,600rpm，平均油耗13.5km／L。

▲速霸陸日規Levorg推2特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸日規Levorg推2特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲速霸陸日規Levorg推2特仕版 。（圖／翻攝自Subaru）

▲Levorg STI Sport R-Black Limited特仕版的雙前座Recaro座椅除了帶有STI字樣外，還有8向電調功能。

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