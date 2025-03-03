台灣2月新車銷量出爐「神車又連莊」！特斯拉重返電車王大位

▲2月台灣車市總市場僅掛牌27,515輛，神車Corolla Cross依舊是穩坐冠軍。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

台灣車市2月份銷量出爐，在上班天數同樣不多、且年節假期剛過的雙重影響之下，總市場僅掛牌27,515輛，較1月減少21.5%，不過較去年同期則是小漲4.7%，其中和泰代理的TOYOTA仍是最大贏家，市佔率達到33%，而電動車大戰本月則是由Tesla特斯拉拿下一勝，開始與Luxgen納智捷拉大差距。

▲2025年2月台灣車市銷量前10強（以乘用車為主，未列入商用車）。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA方面，休旅神車Corolla Cross依舊是最受台灣消費者歡迎的新車，2月總共賣出2,423輛，後面依序接著的也是本家兄弟，包括RAV4以1,593台排在第2位、Yaris Cross以1,060輛排在第3位，就連Corolla ALTIS都以593輛排在第7位，整個TOP10就強勢拿下4席。

▲本月上榜的一般品牌僅有3家，其中Honda CR-V以801輛排在第6位。

在TOYOTA之外，本月上榜的一般品牌僅有兩家，分別是Honda的CR-V以801輛排在第6位，以及KIA的Cranival以554輛排在第8位，其他過去強勢的國產車品牌本月仍不見蹤影，不過MG表示HS 1.5T車型已經恢復正常產銷，後續表現值得期待。

▲CMC中華J Space於本月成功實現反超，在輕型商用車級距中取得領先。

在不計入TOP10計算的輕商用車大戰方面，CMC中華的J Space在熱烈接單之後總算於本月實現反超，以1,345輛登頂級距的領先位置，TOYOTA TownAce則以1,039輛緊追在後，其中後者是否會在今年做出對應，例如促銷活動或車型戰力的提升，也是值得觀察的重點之一。

▲雖然新款Model Y尚未開始交付，但現號在本月仍掛牌809輛，成為2月最暢銷的電動車。

同樣備受關注的電動車大戰方面，本月特斯拉的Model Y以890輛拿下一勝，並且成功攻上排行榜的第4名，隨著煥新版車型陸續到位並開放訂購，未來的發展值得期待，而Luxgen納智捷n7或許是新車都已在農曆年前交付，本月僅交出251輛。

▲Lexus再度拿下豪華品牌領先地位，其中NX（上圖）與RX都雙雙站上前10強。

在豪華車級距中，本月同樣是由Lexus拿下品牌領先，NX更以836輛登上第5名，同時RX也以472輛站上第9名，而德系的Mercedes-Benz本月與Lexus差距拉大，不過GLC仍以465輛擠進最後一個席次。