1月台灣新車銷量「TOYOTA神車又破4000台」！n7重回電動車王寶座

▲儘管上班天數較少使總市場下滑，但神車Corolla Cross依舊逆風高飛。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

今年第1個月的台灣新車銷量出爐，受到元旦與新春連假的影響，實際可領牌的上班日僅有17天，所以總市場規模僅有35,064台，較上月減少5.1%，更是比去年同期少了超過2成，不過還是有品牌逆勢開出紅盤，其中TOYOTA神車Corolla Cross更是直接衝破了4字頭！

▲2025年1月台灣新車銷量前10強，僅計算乘用車，未計入商用車。（記者張慶輝製表）

Corolla Cross在1月份穩定發揮，全月共繳出4,336台的亮眼掛牌數穩居冠軍，對於年販目標4萬台來說是個好的開始，而亞軍季軍也毫不意外的由自家兄弟拿下，分別是RAV4的2,107台、以及Yaris Cross的1,829台；值得一提的是，本月份除了Corolla ALTIS以1,050台排在第5名外，就連VIOS也以587台擠進第9名，顯見房車產品仍有一定的市場需求。

▲TOYOTA以外的一般品牌油車，就只有Honda CR-V進入榜內。（圖／資料照）

除開表現依舊強勢的TOYOTA大軍外，本月份一般品牌的表現都較為平庸，僅有Honda休旅主力CR-V以629台上到第8名，其他國產車大多只有200至400台左右的表現；而在電車大戰方面，Tesla特斯拉僅有Model Y交付了310台，所以本月電車王寶座由Luxgen納智捷n7先拿下一回合，並以564台成功登上第10名。

▲Luxgen n7的交付量都相對平穩，特斯拉則會隨「大船入港」而有明顯起伏。（圖／資料照）

不計入前10強計算但同樣競爭激烈的商用車市場方面，隨著CMC中華汽車推出全新J Space後，雖然尚未能實現反超，但1,418台的亮眼表現，和主要對手TOYOTA Town Ace的1,545台差距已經縮小到百台上下，或許黃金交叉在不久後就會出現。

▲雖然中華J Space還沒實現反超，但與對手的差距已經顯著縮小。（圖／資料照）

在進口豪華車市場方面，Lexus趕在年前迎來了一波交車潮，不僅中型休旅主力NX繳出1,607台登上第4名，就連大型休旅RX也以811台衝上第7名，全品牌以3,591台站穩豪華車龍頭地位；Mercedes-Benz賓士的GLC依舊是肩負了品牌銷售動能的重責大任，以1,014台登上第6名，全品牌共掛牌3,086台位居亞軍。

▲Lexus NX在年前有波明顯的交車潮，其中NX掛牌數更是來到1,607台。（圖／資料照）