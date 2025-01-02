2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

▲2024年台灣新車銷量出爐，TOYOTA神車Corolla Cross是唯一突破3字頭的單一車款。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

2024年台灣新車銷量出爐，總市場全年度共賣出457,830輛新車，較2023年減少4%共1.9萬輛，其中TOYOTA Corolla Cross已是連續5年穩坐神車大位，共賣出33,788輛，成為榜上唯一達到「3字頭」的單一車款，而國產中型休旅大戰、台灣最熱賣電動車、最暢銷進口豪華品牌的戰局也同步揭曉，接下來一起來看看各頭銜獎落誰家。

▲2024年台灣新車銷量TOP10，以乘用車為主，未計入商用車型。（記者張慶輝製表）

在TOYOTA陣營方面，全品牌在2024年共賣出125,003輛新車，依舊是最受台灣消費者歡迎的品牌，除了Corolla Cross連任神車外，進口中型休旅RAV4成績也依舊亮眼，年度掛牌數達到20,259輛，另外2023年登場的Yaris Cross國產跨界休旅也銷售火熱，共賣出17,052輛，而老神車Corolla ALTIS今年依舊在榜上，也繳出10,794輛的掛牌數，比起許多後進更有競爭力。

▲Honda CR-V再次守住國產中型休旅車冠軍，全年共賣出13,869輛。（圖／資料照）

競爭激烈的國產中型休旅大戰方面，2024年再次由Honda CR-V拿下頭銜，全年度共賣出13,869輛，顯見第6代改款重點與消費者胃口契合，日前在TNCAP拿下5星評價更進一步奠定地位；而MG HS雖然受到政策重創，在下半年後交車動能大減，但全年度仍有10,694輛的掛牌數，持續站穩前10強俱樂部，隨著供應鏈逐漸成形，相信2025年仍大有可為；值得注意的是，韓系代表Hyundai Tucson也在2024年賣出8,190輛，成功擠身第9強，後勢值得期待。

▲Tesla Model Y依舊是台灣最熱賣電動車款，全年賣出8,634輛。（圖／資料照）

2024年備受關注的電動車爭霸戰，最終仍是由Tesla特斯拉Model Y拿下「台灣最熱賣電動車」頭銜，全年度共賣出8,634輛，全品牌掛牌數更是達到15,276輛，原被視為黑馬的Luxgen納智捷n7則是繳出7,121輛的掛牌數排在第2位，不過隨著Model Y改款車型即將到來的預期心理，以及「R79法案」帶動提前購車的影響之下，今年戰局是否會逆轉還存在許多變數，還有待後續觀察。

▲TOYOTA TownAce在小商用車戰爭中大獲全勝，全年掛牌高達2.2萬輛，是台灣第2熱賣的單一車款。（圖／資料照）

戰局同樣火熱的國產小商用車部分，2024年由TOYOTA TownAce在下一城，全年度掛牌數達到驚人的22,026輛，若與乘用車放在一起會直接登上第2名，而中華汽車Veryca則以10,804輛排在後面，不過隨著J Space的到來，並在1個半月內繳出1,757輛的掛牌數，這場大戰還將持續下去。

▲Lexus依舊是台灣消費者最愛的豪華進口品牌，其中又以NX休旅最為暢銷。（圖／資料照）

最後則是豪華進口車級距，2024年的品牌冠軍由Lexus穩穩拿下，全品牌共掛牌28,523輛，其中最暢銷的依舊是NX，單一車款就賣出12,474輛，登上第5名的位置；緊跟其後的Mercedes-Benz賓士在2024年全品牌共賣出26,296輛新車，其中最暢銷的單一車款為GLC，全年共掛牌8,143輛，也成功擠身銷售第10強的位置。