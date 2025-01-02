151.8萬！台灣福斯「Tiguan 280TSI R-Line特仕版」限量300台上市

▲台灣福斯汽車推出Tiguan 280 TSI R-Line特仕版，升級總價值達9萬元，全台限量300台，售價151.8萬。（圖／翻攝自Volkswagen）
記者林鼎智／綜合報導
台灣福斯汽車今（2）日推出全新Tiguan 280 TSI R-Line特仕車，限量300台，特仕版具有動感內外觀升級、配備升級總價值高達9萬元，售價151.8萬！
新Tiguan 280 TSI R-Line特仕版升級19吋Valencia輪圈、並具有R-Line專屬外觀套件，包括R-Line保桿、後擾流尾翼等，讓外型更具動感；車內則換上運動化湛黑頂蓬、Carbon Gray車內飾板、R-Line標誌的前車門金屬門檻飾板、運動化專屬金屬踏板以及運動化真皮多功能方向盤（觸控式），並具有R-Line專屬Vienna運動真皮座椅、雙前座標配電動調整、腰靠及記憶功能，提供豪華熱血氛圍。
▲特仕版升級19吋Valencia輪圈、R-Line外觀套件，車內也有黑頂篷、專屬R-Line飾板、座椅。
動力上，Tiguan 280 TSI 搭載1.5升TSI汽油渦輪引擎、7速DSG雙離合變速箱，具有最大馬力150匹，配備9.2吋MIB3中控螢幕、IQ.Drive智能駕駛輔助系統等，全台限量300台，售完為止。
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