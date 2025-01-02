ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

151.8萬！台灣福斯「Tiguan 280TSI R-Line特仕版」限量300台上市

▲Tiguan 280 TSI R-Line特仕。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯汽車推出Tiguan 280 TSI R-Line特仕版，升級總價值達9萬元，全台限量300台，售價151.8萬。（圖／翻攝自Volkswagen）

記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯汽車今（2）日推出全新Tiguan 280 TSI R-Line特仕車，限量300台，特仕版具有動感內外觀升級、配備升級總價值高達9萬元，售價151.8萬！

新Tiguan 280 TSI R-Line特仕版升級19吋Valencia輪圈、並具有R-Line專屬外觀套件，包括R-Line保桿、後擾流尾翼等，讓外型更具動感；車內則換上運動化湛黑頂蓬、Carbon Gray車內飾板、R-Line標誌的前車門金屬門檻飾板、運動化專屬金屬踏板以及運動化真皮多功能方向盤（觸控式），並具有R-Line專屬Vienna運動真皮座椅、雙前座標配電動調整、腰靠及記憶功能，提供豪華熱血氛圍。

▲Tiguan 280 TSI R-Line特仕。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲特仕版升級19吋Valencia輪圈、R-Line外觀套件，車內也有黑頂篷、專屬R-Line飾板、座椅。

動力上，Tiguan 280 TSI 搭載1.5升TSI汽油渦輪引擎、7速DSG雙離合變速箱，具有最大馬力150匹，配備9.2吋MIB3中控螢幕、IQ.Drive智能駕駛輔助系統等，全台限量300台，售完為止。

►2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

►BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車休旅福斯VolkswagenTiguan地瓜特仕R-Line限量280TSISUV

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　 農曆年前拼了

2025購車優惠出爐！CR-V送環景、速霸陸百萬有找　 農曆年前拼了

最新文章

2025購車優惠出爐2025-01-02

SUZUKI全球營收創新高　感恩回饋五大好禮迎新春2025-01-02

「電動小麵包車」五菱之光登場　2025-01-02

台灣福斯推Tiguan R-Line特仕版2025-01-02

新北電動機車最高補助35600元2025-01-02

新年式Defender取消汽油動力2025-01-02

「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍2025-01-02

2024台灣最暢銷10款新車名單出爐2025-01-02

台灣「新三菱Outlander開賣」2025-01-02

「三菱Grand Lancer」將完售停產2025-01-02

熱門文章

台灣「新三菱Outlander開賣」2025-01-02

2024台灣最暢銷10款新車名單出爐2025-01-02

「三菱Grand Lancer」將完售停產2025-01-02

「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍2025-01-02

BMW「大改款X3休旅」試駕2025-01-02

Suzuki「最省油小車」將迎大改款2025-01-01

台灣日系「Infiniti Q50」完售說再見2025-01-02

「電動小麵包車」五菱之光登場　2025-01-02

SUZUKI ALL NEW SWIFT 外觀內裝性能全面靈活升級2025-01-01

台灣福斯推Tiguan R-Line特仕版2025-01-02

相關新聞

276萬起！新年式「Defender越野休旅」標配氣壓懸吊、取消汽油動力

276萬起！新年式「Defender越野休旅」標配氣壓懸吊、取消汽油動力

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

MG擴大版圖在「埃及設廠」！可年產10萬輛、首款量產將是4門轎跑

MG擴大版圖在「埃及設廠」！可年產10萬輛、首款量產將是4門轎跑

讀者迴響

熱門文章

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

83.9萬起！台灣「新三菱Outlander開賣」　5人、7人座都有

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

2024台灣最暢銷10款新車「TOYOTA神車再破3萬輛」！特斯拉成最賣電車

65.2萬能買中型房車！國產「三菱Grand Lancer」預告將完售停產

65.2萬能買中型房車！國產「三菱Grand Lancer」預告將完售停產

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

2024年台灣電動車銷售10強！「納智捷n7」擊敗特斯拉Model 3拿亞軍

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

BMW「大改款X3休旅」試駕！動感跑格、多邊形戰力更全面

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

Suzuki「最省油小車」將迎大改款！減重100公斤、油耗直上3字頭

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

台灣日系「豪華轎跑Infiniti Q50」完售說再見！只剩3款休旅可選

大陸「電動小麵包車」五菱之光登場　靈活空間堪稱大陸版K-Car

大陸「電動小麵包車」五菱之光登場　靈活空間堪稱大陸版K-Car

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366