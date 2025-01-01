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TOYOTA「10年大改款Hilux」註冊商標！今年亮相、確定有電動版

▲TOYOTA Hilux。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲在2015年上市後，TOYOTA Hilux也將迎來10年大改款，近日原廠已在泰國註冊商標，預計今年就會亮相。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者林鼎智／綜合報導

「日系暢銷皮卡車」TOYOTA Hilux即將迎來10年大改款！近日TOYOTA已在泰國智慧財產局申請「Hilux Travo」註冊商標，這也是繼7代Hilux Vigo、8代Hilux Revo後的新車名，預計很快就會在今年亮相。

TOYOTA是在2024年12月23日向泰國智慧財產局註冊Hilux Travo商標，雖然其他市場都僅以Hilux為車名，不過在泰國則還會透過後段車名進行區別。以現行Hilux在2015年上市，預料在10年大改款下也會換上全新設計，在外型與內裝鋪陳上更提升。

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Hilux FCEV。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲原廠也確認會推出電動版Hilux，先前更展演FCEV氫燃料動力，將為Hilux帶來更多動力選擇。

動力方面，則有望維持現行款2.8升4缸柴油+48V輕油電系統，另外還有汽油輕油電、柴油動力選擇，先前TOYOTA還展演電動版Hilux、以及氫燃料電池原型車，並確定將在今年於泰國量產電動Hilux，也使這一代Hilux將有汽／柴油、輕油電、FCEV氫燃料電池、BEV全電動等多元動力選擇。

新一代Hilux也將面臨眾多競爭對手，包括即將在2025年小改款的福特Ranger、三菱L200、Isuzu D-Max、馬自達BT-50、福斯Amarok、KIA Tasman等，其他還有大陸品牌如比亞迪Shark、長城Cannon Ute等。

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