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《消費者報告》公布各品牌10年持有成本！特斯拉最低、最貴差5倍

▲改款新Model 3 Performance台灣9月開始交車！（圖／翻攝自特斯拉）

▲《消費者報告》公布10年持有成本調查，其中特斯拉是持有成本最低，最貴的則是Land Rover（圖／翻攝自Tesla）

記者林鼎智／綜合報導

美國知名市調機構《消費者報告》（Consumer Reports）公布各品牌10年持有成本調查，其中特斯拉是目前為止10年持有成本最低的；反之Land Rover則是最貴，兩者相差高達近5倍費用。

《消費者報告》研究10年內各品牌的使用成本，該調查對象先前參加可靠性研究的受訪者，並詢問過去一年中在維修及保養的費用，包括：換機油、輪胎及相關故障費用，不包括意外碰撞等修復。

▲消費者報告、10年持有成本 。（圖／翻攝自Consumer Reports）

▲《消費者報告》的10年持有成本調查是以過去一年中在維修及保養的費用，包括：換機油、輪胎及相關故障花費，不包括意外碰撞等修復。（圖／翻攝自Consumer Reports）

其中，調查指出特斯拉是10年來持有成本最低，不過該品牌在可靠度研究中也只在一般標準。《消費者報告》指出，特斯拉10年成本為4,035美元（折合新台幣約13.1萬）、TOYOTA則是4,900美元（折合新台幣約15.9萬），BMW則是9,500美元（約新台幣約30.9萬），最高的則是Land Rover，10年持有成本要19,250美元（約新台幣62.7萬）。

另外，該調查中的29個品牌在10年間的排序也不一定維持相同，因為有些品牌的保養周期較長，在前期的持有成本較低，像是福斯在前5年排名第3、但在10年成本中則排名第15。

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關鍵字：汽車消費者報告持有成本特斯拉Land RoverTeslaConsumer Reports

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