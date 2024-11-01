Suzuki「首款電動休旅」明年登場！與TOYOTA合作、4驅續航500公里

▲Suzuki首款電動休旅將在明年登場，該車與TOYOTA共同合作開發，不過會是4輪驅動設定。（圖／翻攝自Suzuki，圖片皆為eVX Concept，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日系車廠又有新合作！近日傳出Suzuki將與TOYOTA合作，推出品牌首款電動休旅，並且明年就會上市，新車將以Suzuki eVX、TOYOTA Urban Concept概念車為發想，並一同共享平台、零件。

Suzuki與TOYOTA進一步合作共同推出新電動休旅，其中Suzuki首款電動車將採雙馬達4輪驅動設定，與TOYOTA版本做出區別；Suzuki也聲稱這款電動休旅具有充足的續航力、寬敞車室，滿足日常實用性與戶外需求，若以eVX Concept概念車來看，搭載60kWh電池組，將具有WLTP 500公里續航表現。

▲Suzuki電動休旅車長4米3，將與SX4 Cross、Vitara差不多大小。



據了解，Suzuki電動休旅車長達4,300mm，尺碼與SX4 Cross、Vitara及TOYOTA Yaris Cross差不多，屆時將由印度Gujarat工廠負責、並在明年春季開始量產，以全球戰略車款定位販售。

Suzuki社長鈴木俊宏、TOYOTA社長佐藤恆治對雙方合作相當期待，即便彼此是競爭對手、但都希望透過各種途徑達成零碳排目標。Suzuki、TOYOTA都自日本靜岡縣西部的遠州起家，雙方最早在2016年就曾開始合作，包括雙生車款與推動電動化等。

▲這款電動休旅將由印度生產、並採全球戰略車款販售。