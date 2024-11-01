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只賣40萬！「TOYOTA入門休旅」推特仕車　1.0渦輪配備給滿不陽春

▲喜迎印度當地排燈節，TOYOTA推出誠意不漲價的特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲喜迎印度當地排燈節，TOYOTA推出誠意不漲價的特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

10月29日～11月3日適逢印度的排燈節，也稱光明節，TOYOTA推出Urban Cruiser Taisor Festival Edition特仕車一同慶賀，其外觀多了一些加分的小套件，但維持105.55萬盧比親民售價，折合新台幣僅要40萬！

▲喜迎印度當地排燈節，TOYOTA推出誠意不漲價的特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲特仕車於多處細節加入鍍鉻飾條點綴。

TOYOTA Urban Cruiser Taisor尺碼3,995x1,765x1,550mm、軸距2,520mm，於印度首發，近日也逐漸進軍南非等其他市場，近來慶祝印度當地節日，其推出Urban Cruiser Taisor Festival Edition特仕車仍是維持相當親民售價。

Festival Edition特仕車外觀多達10多項小套件，於前後保桿、輪拱、頭燈、車門把手等處加入鍍鉻飾條點綴，豐富視覺層次感，此外，前保後桿則有小型定風翼與紅色飾條，讓Urban Cruiser Taisor再增添不少活潑氣息。

▲喜迎印度當地排燈節，TOYOTA推出誠意不漲價的特仕車！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲內裝算是頗有誠意，配備應有盡有。

內裝配備不因入門顯得太陽春，配有9吋多媒體螢幕，且還能支援觸控操作、Apple Carplay等手機連結，另還有360度環景、HUD抬頭顯示、無線手機充電等，這輛小休旅可是應有盡有。

特仕車僅提供1.0升渦輪作為主要動力，可搭配5速手排或6速自排變速箱，繳出100匹馬力、15公斤米扭力。

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關鍵字：TOYOTAYaris Cross休旅跨界SUVUrban Cruiser Taisor

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