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TOYOTA「銷售21年經典旅行車」復活有望！將與Corolla共享1.5升動力

▲TOYOTA旅行車始祖Sprinter Carib傳出將復活回歸！（預想圖／翻攝自《Kolesa》）

▲TOYOTA旅行車始祖Sprinter Carib傳出將復活回歸！（預想圖／翻攝自《Kolesa》）

記者徐煜展／綜合報導

TOYOTA日前證實全新1.5升引擎即將量產，該動力將與下一代Corolla甚至RAV4有關，如今這套全新的1.5升引擎，也傳出將用在TOYOTA旅行車開山始祖Sprinter Carib身上，讓銷售長達21年的經典Sprinter Carib旅行車有再戰江湖的契機！

▲TOYOTA旅行車始祖Sprinter Carib傳出將復活回歸！（預想圖／翻攝自《Kolesa》）

▲TOYOTA Corolla Touring旅行車在全球享有高人氣，過去曾在台北車展現身。（圖／翻攝自TOYOTA）

全球擁有高人氣，讓台灣車迷心心念念的TOYOTA Corolla Touring旅行車，事實上，Corolla Touring還有著資深學長老前輩Sprinter Carib，算是TOYOTA旅行車的開山始祖，1981年東京車展RV-5概念車就是Sprinter Carib前身，後續量產問世，歷經3代車型銷售21年直至2002年謝幕，如今隨著旅行車熱潮興起，TOYOTA Sprinter Carib燃起復活回歸的希望。

▲TOYOTA旅行車始祖Sprinter Carib傳出將復活回歸！（預想圖／翻攝自《Kolesa》）

▲Sprinter Carib將與下一代Corolla共享技術。

若TOYOTA Sprinter Carib真有望復活，國外有消息表示，將會與Corolla車系有緊密的血緣關係，預想圖更以Corolla Touring旅行車為基礎繪製。

傳出復活的Sprinter Carib不排除以Corolla Touring平台延伸打造，且將會共享全新的1.5升動力，並具備四驅、油電等系統。其中TOYOTA開發的1.5升引擎，將能適應自然進氣、渦輪、油電、PHEV等級距，將一舉涵蓋入門小車、中型、休旅等產品。

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關鍵字：TOYOTACorolla CrossSUV跨界休旅旅行車TouringSprinter Carib

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