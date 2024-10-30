777萬起！保時捷「新911 Carrera T手排跑車」上市　標配後軸轉向

▲保時捷推出新一代911 Carrera T手排跑車，台灣售價自777萬起，較先前漲33萬。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）推出更輕、更運動化的911 Carrera T，新車具有輕量、運動化調校與6速手排設定，其中的T代表Touring，最早源自1968年、並在1973年停產，直到2017年以911 Carrera T重返 911陣容，而911 Carrera T定位在Carrera、Carrera S之間，台灣保時捷也公布新車售價自777萬起，較改款前漲33萬。

保時捷911 Carrera T台灣售價：777萬起（較改款前漲33萬）

▲新911 Carrera T定位在Carrera、Carrera S之間，具有輕量化、手排後驅純粹操駕樂趣。



新911 Carrera T提供4款配色塗裝，包括：Legends方案（金屬魅影綠、蠟灰色和霓光板岩灰）、Dreams方案（御林軍紅、盧加諾藍、金屬龍膽藍和金屬迦太基黃）、Shades方案（金屬墨玉黑、金屬 GT 銀和金屬冰灰）與Contrasts方案（黑色和白色）。同時911 Carrera T在三角窗上也有檔位圖貼紙，彰顯手排操控定位，車尾的銘牌、車外後視鏡、車尾進氣格柵與輪圈等處皆採金屬釩灰色烤漆。

內裝則以黑色為主，並標配跑車計時套件、真皮包覆GT跑車式方向盤、雙前座4向電調跑車座椅，座椅中央也採Sport-tex材質，並具有專屬格紋布料圖案、911頭枕繡字等。

▲車內具有GT跑車式方向盤、雙前座4向電調跑車座椅、專屬格紋布料圖案等。



動力上，911 Carrera T搭載3.0升水平對臥6缸雙渦輪引擎、6速跑車手排變速箱，具有394匹馬力／45.9公斤米扭力，同時還具有自動退檔補油功能（Auto-Blip），0-100km／h加速僅需4.5秒，極速可達295km／h，制動系統則採前6活塞卡鉗、後單活塞卡鉗，碟盤皆為350mm，並標配後軸轉向系統。

911 Carrera T也在輕量化車窗、減少隔音材質下，最輕車重僅1,478公斤，比911 Carrera輕了42公斤，提供手排後驅的純粹駕駛體驗。



▲911 Carrera T最輕車重僅1,478公斤，比911 Carrera輕了42公斤。