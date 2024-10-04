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618萬起！BMW「M3競技版房車、旅行車」上市　限量M4 CS同步亮相

▲BMW M3 Competition、M4 CS上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW汎德正式發表M3 Competition Sedan／Touring、同時全台限量10台的M4 CS也一同亮相。（圖／記者林鼎智攝、翻攝自BMW，以下同）

記者林鼎智／台北報導

BMW總代理汎德今（4）日正式發表小改款M3 Competition Sedan性能房車、M3 Competition Touring性能旅行車，售價分別為618萬、626萬元，另外提供Racing Package賽道套件選配；BMW汎德也同步帶來M4 CS，限量10台，售價為829萬元。

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／翻攝自BMW）

▲小改款M3 Competition房車／旅行車、M4 CS售價。

此次小改款M3 Competition外觀升級4眼造型日行燈，搭配光型變化LED頭燈、肌肉線條引擎蓋展現熱血賽道本格；另外，車尾也換上M3 Comprtition銀色邊框車型銘牌，標配前19吋、後20吋黑色M雙幅式鍛造輪圈。同時M3 Competition Touring則具有高亮黑車頂、車頂架、專屬後廂底版自動止滑功能、可獨立開啟式後檔玻璃，盡顯強大靈活空間機能。

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲M3 Competition皆採前19吋、後20吋黑色M雙幅式鍛造輪圈，旅行車版本還有專屬後廂底版自動止滑功能、可獨立開啟式後檔玻璃。

座艙方面，M3 Competition Sedan、M3 Competition Touring皆採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，升級BMW Operating System 8.5影音系統，具有AR擴增實境導航功能、3區恆溫空調等；另外也換上新款M Nappa真皮平底方向盤，在盤面12點鐘具有紅色標記，並標配M碳纖維飾板、碳纖維換檔撥片、碳纖維方向盤飾蓋。車主們還可選配Racing Package賽道套件，包括M專屬碳纖維賽車桶椅、M專業賽道駕駛及甩尾分析等。

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲車內皆採12.3吋數位儀表、14.9吋中控螢幕，升級BMW Operating System 8.5影音系統，具有AR擴增實境導航功能、3區恆溫空調等，換上新款M Nappa真皮方向盤。

動力上M3 Competition皆搭載S58 3.0升直6雙渦輪引擎、M Steptronic運動化8速手自排變速箱與M xDrive四輪傳動系統，最大馬力也較先前提升20匹，來到530匹／66.3公斤米扭力，使靜止加速破百只要3.5秒（旅行車為3.6秒）。

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲動力部分M3 Competition皆搭載S58 3.0升直6雙渦輪引擎、M Steptronic運動化8速手自排變速箱與M xDrive四輪傳動系統，最大馬力也較先前提升20匹，來到530匹／66.3公斤米扭力。

全台限量10台的M4 CS同樣搭載3.0升直6雙渦輪引擎，具有550匹／66.3公斤米扭力，全車也採大量碳纖維套件，包括引擎蓋、車頂、前進氣口、前後下擾流、後視鏡蓋、尾翼等皆為碳纖維複合材質，車頭水箱護罩也以鮮紅線條包圍，並具有雷射尾燈，原廠還提供4款車色，其中Riviera Blue、Frozen Isle of Man Green皆為BMW Individual客製化獨特車色。

▲BMW M3 Competition、M4 CS上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲BMW M3 Competition、M4 CS 。（圖／記者林鼎智攝）

▲M4 CS馬力更進一步來到550匹，全車大量採用碳纖維複合材質。

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