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8月車市銷售出爐！「特斯拉Model Y」衝上第4　MG廠休調整受影響

▲特斯拉Model Y實車展示。（圖／記者林鼎智攝）

▲特斯拉Model Y在8月掛牌755輛衝上第4名。（圖／資料照）

記者林鼎智／綜合報導

台灣8月車市銷售出爐！適逢民俗月，8月總市場僅掛牌29,403輛，較去年同期衰退-17%，其中8月僅有3款車型突破千輛，而特斯拉Model Y電動休旅也在新車到港下衝上第4名（755輛），至於Lexus NX、賓士GLC也雙雙進入榜單，進口品牌較不受民俗月影響。

▲2024年8月車市戰報 。（圖／記者林鼎智製表）

▲2024年8月車市銷售Top10 。（圖／記者林鼎智製表）

前3名由TOYOTA Corolla Cross、RAV4、YARiS Cross包辦，國產中型休旅則由本田CR-V拿下。至於豪華品牌方面，Lexus NX、賓士GLC與特斯拉Model Y皆進入榜單。雖然民俗月也是各品牌放暑假、產線歲修的時機，但國產車在8月榜單中佔了6席。

▲省下版本價差19萬預算，入門款MG4魅力不輸XPower。（圖／記者徐煜展攝）

▲受到廠休、產線調整下，旗下HS（343輛）、MG4（56輛）及ZS（169輛）等3款車型皆明顯下滑。（圖／資料照）

▲n7產品實力驚艷！用油車價格就能買到國產電動車引起話題。（圖／記者徐煜展攝）

▲納智捷n7電動車8月掛牌413輛，後續還會推出大電池版本。（圖／資料照）

商用車方面，TOYOTA Townace掛牌1,914輛、其次為中華Veryca（763輛）、Delica（515輛）。話題品牌MG方面，則因廠休1周、產線調整下，旗下3款車型HS（343輛）、MG4（56輛）及ZS（169輛）皆明顯下滑，自製率後續效應還有待觀察；至於納智捷n7電動車則掛牌413輛，僅以7輛之差差點進入榜單，後續還會有大電池版本，日前已在能源局資料中曝光（報導請點此）

►台灣7月新車戰報「納智捷n7再奪電車冠軍」　TOYOTA神車衝破4千台

►8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

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