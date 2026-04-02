賓士「豪華大型旗艦休旅車GLS」改款亮相！發光三芒星立標上身

圖文／7Car 小七車觀點

Mercedes-Benz 日前針對其大型豪華休旅車系 GLS 推出改款車型。原廠指出，此次改款旨在進一步鞏固其「SUV 中的 S‑Class」定位，透過動力系統優化、底盤科技升級、內裝數位化革新以及外觀細節調整，提升產品在豪華休旅市場中的競爭力。新車強調從乘坐體驗、駕駛輔助到座艙氛圍的整合性提升，試圖在舒適性與科技感之間取得更為全面的平衡。

外觀方面，改款 GLS 最顯著的變革在於引擎蓋前端新增直立式三芒星廠徽，此設計與品牌旗艦房車 S-Class 看齊，並在特定市場提供發光功能，成為車頭視覺焦點。水箱護罩較過往更為放大，並以鍍鉻框架與水平鰭片點綴，內部則融入立體星形圖案，藉此強化車輛的現代感與辨識度。頭燈與尾燈組同步導入星形導光設計，使車款無論晝夜皆具備鮮明特徵。此外，原廠亦為 GLS 新增兩款車漆選擇與多款 21 吋至 22 吋新式樣輪圈，並保留 MANUFAKTUR 訂製服務，提供消費者更多元的個人化配置空間。

內裝佈局上，改款車型將 MBUX Superscreen 超寬幅螢幕列為標準配備，將三具 12.3 吋顯示器整合於單一玻璃面板之下，並導入全新視覺風格與可切換的背景主題，以提升車內科技氛圍。後座部分則可選配 MBUX 高階後座娛樂系統，透過兩具 11.6 吋高畫質觸控螢幕與可拆卸式遙控器，讓後排乘客能獨立操作車輛功能與影音內容。座艙材質與配色方面，原廠新增「山毛櫸棕色」內裝選擇，並提供多種開孔木飾板與鋁質飾板，以滿足不同消費者對於內裝風格的偏好。方向盤則採用品牌近期廣泛使用的「翹板與滾輪」操作介面，強調直覺化的按鍵回饋。

動力系統方面，此次改款主要針對既有引擎進行細部優化，以提升運轉細膩度與效率。以 GLS 580 4MATIC 搭載的 V8 引擎為例，原廠將其曲軸改為平面式設計，並同步調整噴射系統與廢氣後處理裝置，使輸出功率小幅提升，同時因應未來更趨嚴格的排放規範。六缸汽油動力的 GLS 450 4MATIC 則藉由強化電動輔助壓縮機與汽缸頭設計，使扭力輸出較改款前增加 12%。全車系均標配整合式啟動馬達（ISG）與 48 伏特輕油電系統，可提供滑行、動能回收等功能，並使引擎啟閉過程更為平順。底盤部分，E‑ACTIVE BODY CONTROL 主動車身控制系統與結合雲端數據的 AIRMATIC 氣壓懸吊，則分別針對動態駕馭與後座舒適性提供更為精確的調整機制。

整體而言，此波 GLS 改款並非針對既有架構進行大幅變動，而是透過外觀細節的精進、內裝數位介面的整合、動力系統的細膩化調校，以及底盤控制技術的導入，進一步鞏固其在豪華大型休旅級距中的地位。原廠藉由將 S-Class 的設計語彙與科技特徵延伸至休旅車系，同時強化後座乘客的乘坐體驗與車內個人化設定，試圖在傳統豪華感與新世代數位需求之間，提供更為完整的產品組合。