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最低99.9萬「國產7人座MPV」！MG G50 Plus推特仕車配備升級更舒適

▲MG針對G50 Plus推全新特仕車！（圖／翻攝自MG）

▲MG針對G50 Plus推全新特仕車！（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

MG本月購車釋出不少誠意，國產7人座MPV G50 Plus推出「座享幸福特仕版」，售價109.9萬，可搭配舊換新來到99.9萬，主要針對第二排獨立座椅升級電動調整，帶來更便利的舒適體驗。

▲MG針對G50 Plus推全新特仕車！（圖／翻攝自MG）

▲MG針對G50 Plus推全新特仕車！（圖／翻攝自MG）

▲全新特仕車配備比照高規，第二排直接升級電動調整。

MG 旗下正七人座 MPV 車款 G50 PLUS推出「座享幸福特仕版」，以舊換新優惠價 99.9 萬元起，限時加碼升級市價近四萬元的「第二排雙獨立電動座椅」，為家庭用戶打造如頭等艙般的尊榮乘坐體驗。

更提供高額低利率優惠貸款方案;若是現役7人座車主增換購 G50 PLUS 旗艦版，還能額外享有Lucky 7專案所加碼的30萬點紅利積點(價值 3,000 元)，讓升級換購更顯超值。

▲MG針對G50 Plus推全新特仕車！（圖／翻攝自MG）

▲HS、ZS持續作促銷。

在休旅車款方面，HS 1.5T限量典藏版以舊換新75.9萬起的持續熱銷，車主可自由選擇優惠貸款或原廠防水腳踏墊組合，並能以30,000元優惠價(價值 5,2000 元)升級包含電子後視鏡、風格側裙與座艙氣氛燈在內的PREMIUM套件。

而都會時尚小休旅 ZS 心動版以舊換新59.9萬起的超值入手價，本月享有心動入主雙重好禮，可彈性選擇超低月付1,688元。

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