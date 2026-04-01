Honda御用改裝廠「無限推出ZR-V升級套件」！空力外觀＆底盤全進化

圖文／7Car 小七車觀點
隨著 Honda 在日本市場推出小改款 Honda ZR-V，御用改裝品牌 Mugen 也同步更新其改裝套件目錄，這次重點放在空力外觀與底盤升級。
Mugen 此次針對 ZR-V Cross Touring 車型進行調整，從外觀來看，最明顯的變化集中在前保桿延伸件，導入類鋁質飾板並重新調整造型，使其能與新的進氣口飾件更自然整合。其餘套件大致延續既有配置，但全面改為霧面黑塗裝，以符合 Cross Touring 偏向粗獷風格的設定。配件內容涵蓋側裙、後保桿擾流、尾門擾流延伸件以及後尾門追加小型擾流設計，同時也提供後視鏡外蓋、車窗雨遮與專屬貼紙等外觀升級項目。
在底盤與行路表現方面，Mugen 也提供對應升級方案。包含全新推出的 19 吋鋁圈，採槍灰色塗裝，並可搭配由 Yamaha 調校的 Performance Dampers，目的是在維持舒適性的同時提升車身剛性與操控穩定度。此外，亦提供不鏽鋼運動化排氣系統，採四出尾管配置，讓整體聲浪表現更具運動感。
動力部分則維持原廠設定，日本市場 2026 年式 ZR-V 全數採用油電混合系統，輸出為 181 匹馬力，提供前輪驅動與四輪驅動配置。Mugen 並未針對動力系統進行大幅調整，而是透過周邊升級強化整體駕駛體驗。
價格方面，各項套件採分項販售。前保桿延伸件約為 110,000 日圓，折合新台幣約 22,000 元，側裙約 104,500 日圓，後保桿套件約 88,000 日圓。較高單價項目則包含運動化排氣系統，約 330,000 日圓，折合新台幣約 66,000 元，以及 19 吋鋁圈約 286,000 日圓。Performance Dampers 則約 143,000 日圓。內裝部分則以套裝形式販售，包含腳踏墊、行李廂墊與車窗雨遮，價格約 107,800 日圓。
這次 Mugen 的更新雖然幅度不大，但透過針對外觀細節的重新調整，對於追求個性化外觀與操控升級的車主而言仍具吸引力。
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