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TOYOTA「人氣MPV將推5人座」台灣今年第2季生產！空間更好用、更舒適

▲TOYOTA Noah、Voxy即將在台量產；海外6代RAV4售價出爐；現代進口電動車11月上市。（圖／翻攝自各車廠）

▲TOYOA Voxy、Noah即將推出5人座新車型！（圖／翻攝自TOYOA）

記者徐煜展／綜合報導

主打7人座MPV的TOYOA Voxy、Noah兩兄弟，日本即將在5月推出新改款，同時新增更舒適、空間更好用的5人座車型，雖然台灣短期內沒有導入規劃，但隨著今年第2季協助日本組裝生產，其實也為後續埋下不少伏筆。

▲日本上架新年式TOYOTA Voxy、Noah MPV！（圖／翻攝自TOYOTA）

▲台灣協助生產初期協助日本銷售，但未來不排除會有左駕可能。

讓台灣車迷心癢癢的TOYOA Voxy、Noah高人氣MPV，今年起在國瑞汽車導入Noah、Voxy在地生產，這將是台灣睽違約15年再度出現整車回銷日本的案例，雖然初期以供應日本市場為主，但未來不排除將有在台推出左駕的可能性。

▲TOYOTA Voxy傳小改款。（圖／翻攝自TOYOTA日本官網）

▲Voxy、Noah日本預計5月上市新改款，僅提供油電動力，並新增5人座版本。

至於日本即將5月改款的Voxy、Noah也持續釋出不少消息，除了外觀細節微調、配備升級之外，更關鍵的是動力全面朝油電化靠攏。另外針對車室空間也有重點更新，TOYOTA還規劃推出全新5人座版本，以頂規車型為基礎打造，主打更寬敞的後排與載物空間，鎖定重視舒適與彈性運用的族群。

Voxy、Noah改款更新，計劃在四驅車型，導入日前日規Corolla Cross相同的Snow Extra駕駛模式，可針對車輛在雪地行駛時，來增加行車穩定安全。

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關鍵字：TOYOTAMPV休旅車RAV4七人座SUVINNOVANoahVoxy

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