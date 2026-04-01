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119.8萬！台灣Skoda「全新Karoq Sport休旅」特仕版開賣　1.5升渦輪省稅金

▲Skoda Karoq Sport休旅推出搶眼特仕車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Karoq Sport休旅推出搶眼特仕車。（圖／翻攝自Skoda）

記者徐煜展／綜合報導

台灣Skoda於4月1日開賣Karoq Sport休旅全新特仕版，結合運動化設計與完整配備，搭載台灣市場熱衷1.5升渦輪動力，為台灣中型進口SUV市場帶來最具競爭力的全新選擇。

▲Skoda Karoq Sport休旅推出搶眼特仕車。（圖／翻攝自Skoda）

▲外觀配有個性化的運動化套件，內裝則以Carbon飾板點綴。

Karoq Sport 特仕版以更鮮明的運動化風格與完整配備登場，讓設計與科技更為鮮明呈現，使「實力」不僅存在，更能一眼辨識。外觀搭載 Sportline 運動化套件，包含黑化水箱護罩、專屬銘版與黑色側裙等細節設計，塑造俐落鮮明的動感氣勢；座艙內則以Carbon跑車風格飾板為主軸，搭配黑色真皮座椅與附換檔撥片的三幅式多功能方向盤，展現內外一致的運動氛圍。

▲Skoda Karoq Sport休旅推出搶眼特仕車。（圖／翻攝自Skoda）

▲Skoda Karoq Sport休旅推出搶眼特仕車。（圖／翻攝自Skoda）

▲動力採用1.5升渦輪配7速雙離和變速箱。

動力來自1.5 TSI 渦輪增壓汽油引擎，具備150匹最大馬力與25.5公斤米扭力輸出，搭配7速DSG雙離合器變速系統，兼顧順暢輸出與高效節能。透過燃燒效率優化、溫控管理提升與進階 ACT 主動汽缸歇止技術，進一步提升整體運轉精緻度，同時帶來平均 17 km/L的優異油耗表現。

搭載 Driving Mode Select駕駛模式選擇系統，提供Normal、Eco、Sport與 Individual等模式，讓駕駛可依不同路況與情境靈活切換，享受更貼近需求的駕馭體驗。

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關鍵字：skodaKodiaq7人座SUV休旅車Karoq

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