8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

▲8月購車優惠出爐，TOYOTA和泰罕見推出bZ4X電動休旅高額分期專案。（圖／翻攝自各車廠，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

民俗月（8月4日-9月2日 ）即將到來，但車市火熱、新車促銷可不手軟。8月除了優惠價、配備升級、高額0利率分期外，暢銷車款、甚至是電動車也開始祭出優惠，例如TOYOTA和泰除了對Corolla Cross購車送JVC 65吋連網螢幕外，更罕見針對bZ4X電動休旅推出150萬低利率、首年充電半價等優惠。

Citroen／Peugeot

雪鐵龍、寶獅總代理寶嘉聯合8月推出購車優惠，寶獅品牌針對2008、3008、5008、408等指定車型提供高額0利率、3年／3萬公里及套件升級等優惠；而雪鐵龍品牌則包括Berlingo、C4、E-C4、C5 Aircross等車型，提供100萬分期0利率或3-5年不等免費保養專案。

▲Citroen／Peugeot寶嘉聯合針對指定車型提供高額分期、配備升級或免費保養專案。



Ford

福特六和即日起至8月30日止推出超值優惠方案，凡試駕全車系即可獲7-11商品卡、周周抽iPad Pro。另外入主Kuga專案價79.9萬起（含舊換新），全車系享丙式車體險、再贈5年原廠保固。

入主Focus國產車系專案價74.9萬起（含舊換新），並升級搭載1080P高畫質360°環景影像系統，指定車型再享5,000元配件金。

▲福特8月試駕全車系即可獲7-11商品卡，Kuga、Focus再推限時專案價。



Honda

台灣本田8月針對CR-V S車型、HR-V 全車型入主免費升級360°環景系統、BSI盲點偵測，並再提供高額0利率優惠。FIT e:HEV尬電特仕版則提供70萬60期0利率、5年延長保固、10年或20萬公里電池保固。Civic e:HEV本月入主則可享100萬72期0利率、5年延長保固。

▲台灣本田針對CR-V S車型、HR-V全車系享升級360°環景系統、BSI盲點偵測、高額0利率優惠；Civic、FIT油電車也有促銷方案。



Hyundai

現代總經銷南陽實業8月針對IONIQ 5、IONIQ 6推出「豪禮5專案」（價值80,000元），包括5年延長保固及3年5,000kWh充電金，再享車價優惠10萬元，並贈送V2L外接供電轉接器（價值$30,000元）。

KIA

台灣森那美起亞8月入主Sportage可享80萬0利率、優選配件組（價值37,500元）；入主Ceed Sportswagon則贈精選配件組（雙鏡頭行車記錄器、LED車門迎賓燈、尾箱燈組）。

入主電動車EV6、EV6 GT則可享價值12萬元的「萬分禮馭包」，包括V2L車外電器分享、11kW家用充電設備、U-Power 3年3萬公里免費快充、3萬公里前免費保養等。

▲KIA暢銷休旅Sportage推出80萬0利率、優選配件組（價值37,500元）。



Lexus

Lexus和泰8月針對ES車系推出100萬40期0利率優惠，另外L-Finesse智選購車專案針對ES、IS、NX、RX、UX、LBX車系提供4年期、4頭款期數、低月付及3種到期後處置方案。

Mazda

台灣馬自達8月購車優惠針對25年式Mazda3標配360°環景、CX-30與CX-5標配電動尾門，新年式升級總價高達8萬元。另外也針對多款車型推出0利率與5年原廠保固，其中CX-5、CX-60皆可享100萬高額0利率，Mazda2、CX-3再加贈乙式車體險。

▲台灣馬自達8月購車優惠針對25年式Mazda3 標配360°環景、CX-30與CX-5標配電動尾門。



Suzuki

金鈴汽車8月全車系試乘贈送哈根達斯迷你杯1個，Swift、Ignis、Carry、S-Cross、Vitara提供高額分期專案，並依各車型提供丙式車體險、隔熱紙、購車金或無線充電裝置等好禮。

▲金鈴汽車8月提供Swift、Ignis、Carry、S-Cross、Vitara高額分期專案。



TOYOTA

TOYOTA和泰8月針對Corolla Cross汽油版送JVC 65吋智慧連網液晶顯示器、80萬0利率與5年14萬公里延長保固；另外也針對bZ4X電動休旅推出150萬低利率、再享TOYOTA App首年充電半價優惠，全車系還有高額0利率、汰舊換新補助最高省5萬的優惠。

▲和泰8月針對Corolla Cross、bZ4X電動休旅推出優惠。



Volkswagen

台灣福斯8月針對T-Roc全車系享限時優惠價116.8萬起，Tiguan全車系限時優惠價129.8萬起，並可享36期0利率、第5年延長保固、現金購車依車型享乙式或丙式車體險。

▲台灣福斯8月針對T-Roc全車系享限時優惠價116.8萬起，Tiguan全車系限時優惠價129.8萬起。



KYMCO

光陽8月推出「KYMCO CARE 騎愛車、愛地球」活動，8月底前任一機車品牌車主只要前往全台指定光陽門市並貼有「KYMCO CARE活動海報」的店家，消費滿200元即可參加手機玩遊戲抽獎活動1次，獎項包括：購車金、安全帽、機車獎、Ionex電動車主資費減免、換購KYMCO新車購車金抵扣。

▲光陽推出「KYMCO CARE 騎愛車、愛地球」活動，不限品牌至指定經銷商消費滿200元即可參加手機玩遊戲抽獎活動1次。



Yamaha

台灣山葉8月針對勁戰車系提供學生購車優惠，可享7,000元購車金+學生再加碼3,000元優惠；另外本月入主JOG享汰舊換新價最低49,700元起、勁豪125最高補助14,300元、AUGUR 0利率分期優惠。

▲台灣山葉8月針對勁戰、JOG、勁豪促銷，JOG享汰舊換新價最低49,700元起。



SYM

三陽8月針對MMBCU提供36期0利率、分期再享500萬安心險；CLBCU Keyless版／CBS 2.0版最高補助11,300元，再享24期0利率。

▲三陽8月針對CLBCU Keyless版／CBS 2.0版最高補助11,300元，MMBCU也有分期優惠。