ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲8月購車優惠出爐，TOYOTA和泰罕見推出bZ4X電動休旅高額分期專案。（圖／翻攝自各車廠，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

民俗月（8月4日-9月2日 ）即將到來，但車市火熱、新車促銷可不手軟。8月除了優惠價、配備升級、高額0利率分期外，暢銷車款、甚至是電動車也開始祭出優惠，例如TOYOTA和泰除了對Corolla Cross購車送JVC 65吋連網螢幕外，更罕見針對bZ4X電動休旅推出150萬低利率、首年充電半價等優惠。

Citroen／Peugeot
雪鐵龍、寶獅總代理寶嘉聯合8月推出購車優惠，寶獅品牌針對2008、3008、5008、408等指定車型提供高額0利率、3年／3萬公里及套件升級等優惠；而雪鐵龍品牌則包括Berlingo、C4、E-C4、C5 Aircross等車型，提供100萬分期0利率或3-5年不等免費保養專案。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲Citroen／Peugeot寶嘉聯合針對指定車型提供高額分期、配備升級或免費保養專案。

Ford
福特六和即日起至8月30日止推出超值優惠方案，凡試駕全車系即可獲7-11商品卡、周周抽iPad Pro。另外入主Kuga專案價79.9萬起（含舊換新），全車系享丙式車體險、再贈5年原廠保固。

入主Focus國產車系專案價74.9萬起（含舊換新），並升級搭載1080P高畫質360°環景影像系統，指定車型再享5,000元配件金。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲福特8月試駕全車系即可獲7-11商品卡，Kuga、Focus再推限時專案價。

Honda
台灣本田8月針對CR-V S車型、HR-V 全車型入主免費升級360°環景系統、BSI盲點偵測，並再提供高額0利率優惠。FIT e:HEV尬電特仕版則提供70萬60期0利率、5年延長保固、10年或20萬公里電池保固。Civic e:HEV本月入主則可享100萬72期0利率、5年延長保固。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣本田針對CR-V S車型、HR-V全車系享升級360°環景系統、BSI盲點偵測、高額0利率優惠；Civic、FIT油電車也有促銷方案。

Hyundai
現代總經銷南陽實業8月針對IONIQ 5、IONIQ 6推出「豪禮5專案」（價值80,000元），包括5年延長保固及3年5,000kWh充電金，再享車價優惠10萬元，並贈送V2L外接供電轉接器（價值$30,000元）。

KIA
台灣森那美起亞8月入主Sportage可享80萬0利率、優選配件組（價值37,500元）；入主Ceed Sportswagon則贈精選配件組（雙鏡頭行車記錄器、LED車門迎賓燈、尾箱燈組）。

入主電動車EV6、EV6 GT則可享價值12萬元的「萬分禮馭包」，包括V2L車外電器分享、11kW家用充電設備、U-Power 3年3萬公里免費快充、3萬公里前免費保養等。

▲8月購車促銷。（圖／翻攝自各車廠）

▲KIA暢銷休旅Sportage推出80萬0利率、優選配件組（價值37,500元）。

Lexus
Lexus和泰8月針對ES車系推出100萬40期0利率優惠，另外L-Finesse智選購車專案針對ES、IS、NX、RX、UX、LBX車系提供4年期、4頭款期數、低月付及3種到期後處置方案。

Mazda
台灣馬自達8月購車優惠針對25年式Mazda3標配360°環景、CX-30與CX-5標配電動尾門，新年式升級總價高達8萬元。另外也針對多款車型推出0利率與5年原廠保固，其中CX-5、CX-60皆可享100萬高額0利率，Mazda2、CX-3再加贈乙式車體險。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣馬自達8月購車優惠針對25年式Mazda3 標配360°環景、CX-30與CX-5標配電動尾門。

Suzuki
金鈴汽車8月全車系試乘贈送哈根達斯迷你杯1個，Swift、Ignis、Carry、S-Cross、Vitara提供高額分期專案，並依各車型提供丙式車體險、隔熱紙、購車金或無線充電裝置等好禮。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲金鈴汽車8月提供Swift、Ignis、Carry、S-Cross、Vitara高額分期專案。

TOYOTA
TOYOTA和泰8月針對Corolla Cross汽油版送JVC 65吋智慧連網液晶顯示器、80萬0利率與5年14萬公里延長保固；另外也針對bZ4X電動休旅推出150萬低利率、再享TOYOTA App首年充電半價優惠，全車系還有高額0利率、汰舊換新補助最高省5萬的優惠。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲和泰8月針對Corolla Cross、bZ4X電動休旅推出優惠。

Volkswagen
台灣福斯8月針對T-Roc全車系享限時優惠價116.8萬起，Tiguan全車系限時優惠價129.8萬起，並可享36期0利率、第5年延長保固、現金購車依車型享乙式或丙式車體險。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣福斯8月針對T-Roc全車系享限時優惠價116.8萬起，Tiguan全車系限時優惠價129.8萬起。

KYMCO
光陽8月推出「KYMCO CARE 騎愛車、愛地球」活動，8月底前任一機車品牌車主只要前往全台指定光陽門市並貼有「KYMCO CARE活動海報」的店家，消費滿200元即可參加手機玩遊戲抽獎活動1次，獎項包括：購車金、安全帽、機車獎、Ionex電動車主資費減免、換購KYMCO新車購車金抵扣。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲光陽推出「KYMCO CARE 騎愛車、愛地球」活動，不限品牌至指定經銷商消費滿200元即可參加手機玩遊戲抽獎活動1次。

Yamaha
台灣山葉8月針對勁戰車系提供學生購車優惠，可享7,000元購車金+學生再加碼3,000元優惠；另外本月入主JOG享汰舊換新價最低49,700元起、勁豪125最高補助14,300元、AUGUR 0利率分期優惠。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲台灣山葉8月針對勁戰、JOG、勁豪促銷，JOG享汰舊換新價最低49,700元起。

SYM
三陽8月針對MMBCU提供36期0利率、分期再享500萬安心險；CLBCU Keyless版／CBS 2.0版最高補助11,300元，再享24期0利率。

▲8月購車優惠。（圖／翻攝自各車廠）

▲三陽8月針對CLBCU Keyless版／CBS 2.0版最高補助11,300元，MMBCU也有分期優惠。

►台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

►重機展／台灣山葉「自排版MT-09」亮相　YZF-M1賽車降臨現場

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字：汽車8月車市促銷TOYOTAbZ4XCorolla CrossFordHondaCR-VFitCivicKIAHyundai分期配備福斯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday車雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

推薦閱讀

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

台灣6月新車銷量「特斯拉大爆發奪2＆4名」n7持續破千火力不停歇

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

99.9萬回來了！納智捷「n7入門降10萬」較勁MG4、總會員破3萬

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

109.8萬起！台灣福斯「Golf 50周年新車上市」　GTI、R最高降10萬

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

台灣上半年暢銷車！MG HS擊敗CR-V奪國產中型休旅王　TOYOTA包前3名

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

8月購車優惠「TOYOTA電動休旅」罕見入列！民俗月促銷力道不手軟

最新文章

8月優惠TOYOTA電動車罕見入列2024-08-02

KIA「平價電動房車」有譜2024-08-02

瑪莎拉蒂「性能版跑車」將亮相2024-08-02

Hyundai首批IONIQ 5 N到港交車2024-08-02

台灣TOYOTA「60萬有找小車」停售2024-08-02

偉士牌Primavera、Sprint全車色2024-08-02

Suzuki 5門Jimny大馬開賣1天秒殺2024-08-02

改款「新三菱Outlander」預告登場2024-08-02

Suzuki「南港展示中心」開幕2024-08-01

福特「暢銷小皮卡」改款升級2024-08-01

熱門文章

改款「新三菱Outlander」預告登場2024-08-02

國產車自製率規定和泰等業者回應2024-07-31

台灣TOYOTA「60萬有找小車」停售2024-08-02

Mazda「7人座CX-90休旅」新年式開賣2024-08-01

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光2024-07-26

50萬有找！Suzuki全新跨界休旅將登場2024-07-29

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！2024-07-31

偉士牌Primavera、Sprint全車色2024-08-02

Suzuki「南港展示中心」開幕2024-08-01

台灣7月新車戰報2024-08-01

相關新聞

KIA「平價電動房車」有譜！單一動力、2電池容量明年登場

KIA「平價電動房車」有譜！單一動力、2電池容量明年登場

瑪莎拉蒂「性能版跑車」8／16亮相！海王星引擎有望突破630匹

瑪莎拉蒂「性能版跑車」8／16亮相！海王星引擎有望突破630匹

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣Hyundai「259.9萬最強電動車」到港交車　首批50台添紀念銘板

台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

15.2萬起！偉士牌新年式「Primavera、Sprint」全車色抵台

15.2萬起！偉士牌新年式「Primavera、Sprint」全車色抵台

讀者迴響

熱門文章

改款「新三菱Outlander」預告登場！內外升級搭新油電對決TOYOTA RAV4

改款「新三菱Outlander」預告登場！內外升級搭新油電對決TOYOTA RAV4

國產車自製率新制上路「和泰車等業者回應了」！中華車旗下MG受衝擊

國產車自製率新制上路「和泰車等業者回應了」！中華車旗下MG受衝擊

台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

台灣TOYOTA「60萬有找小車」買不到了！Vios縮編砍掉入門款

Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

Mazda「旗艦7人座CX-90休旅」新年式開賣！折合新台幣124萬

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

「TOYOTA新高級款RAV4」全新動力曝光！將搭1.5升渦輪結合油電

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

50萬有找！「Suzuki全新跨界休旅」鎖定TOYOTA Yaris Cross

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

「LEXUS ES新房車入門款」開賣！折合新台幣135萬　大改款預計明年見

15.2萬起！偉士牌新年式「Primavera、Sprint」全車色抵台

15.2萬起！偉士牌新年式「Primavera、Sprint」全車色抵台

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366