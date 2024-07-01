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光陽Ionex電動機車推「0元交車＋12個月騎免錢」帶身分證就能牽新車

▲光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲光陽打響暑期優惠第1砲，針對Ionex 2024年全新車款祭出「大降光0」方案。（圖／資料照）

記者張慶輝／綜合報導

國內機車大廠KYMCO光陽今（1）日啟動暑假促銷檔期，首波就推出震撼市場的「大降光0」優惠方案，以全年資費0元、0元交車、分期0利率等3大優惠作為號召，只需攜帶身分證就能把新車騎回家，並且享有12個月騎到飽，可說是業界最划算的購車優惠方案。

▲光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲包括S7 Techno與S7R Techno，都可以享有0元交車、分期0利率與全年資費0元等優惠。（圖／資料照）

光陽這檔最新優惠，主要是針對Many馬卡龍特仕版、S7 Techno與S7R Techno等Ionex 2024年全新車款，優惠內容包括「0元哩多惠」的全年資費0元、0元交車、分期0利率等3大特色；由於適逢暑假傳統旺季，許多學生族或社會新鮮人都會選在此時購車，只要帶著身分證，就能以無卡、無頭款、分期0利率的方式牽新車。

▲快訊／光陽推油＋電新車「李多慧現身站台」！168騎到飽免預繳。（圖／記者張慶輝攝）

▲單電池的Many馬卡龍特仕版，也同樣享有大降光0方案的3大優惠。（圖／資料照）

日前光陽推出全新S Techno車系，包括S7 Techno與S7R Techno，主打「市場唯一標配充換一體」，不僅可以享受綿密換電網路的便利性，自行充電還能享有實質回饋，而Many馬卡龍特仕版則是有著同級最大車廂空間，使用更便利；上述3款車型只要在7／1至7／31領牌完成，都能享有大降光0的3大優惠，活動詳情請見Ionex官方網站最新優惠。

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