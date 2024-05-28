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光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感

▲光陽電動機車「168元最高18個月騎到飽」！多款可充可換新車亮相。（圖／記者張慶輝攝）

▲KYMCO光陽推出「Ionex Uno」車系，不僅主打充換一體，而且自行充電還能享有最高30%優惠。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／綜合報導

國內機車大廠KYMCO光陽日前推出全新「Ionex Uno」車系，透過搭載獨家BMU電池計量單元，不僅實現「充換一體」，還能提供自行充電的用戶實質回饋；近期Ionex也預告將在6月施行新版資費方案，不僅將過去的「安時（Ah）」計量單位，改為更直覺且國際通用的「度（kWh）」，而且自行充電還能獲得相當有感的每度30%回饋，將成為電動機車市場中最便宜的資費方案。

▲光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感。（圖／記者張慶輝攝）

▲Ionex Uno車系搭載光陽獨家「BMU電池計量模組」，不僅能實現出廠標配充換一體，而且還能針對自行充電的用戶給予折扣。

相較於固定式電池的電動汽車或部分電動機車，可抽換電池車款的電池損耗成本是由營運商負擔，這部分在整體成本中的佔比最高，另外還有建置／管理換電站、以及投放在換電站內的電池等成本，用電成本反而相對低，所以Ionex提供的每度30%／15元回饋，更像是鼓勵有條件的騎士能多多自行充電，把換電站資源給更需要的人使用。

▲光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感。（圖／記者張慶輝攝）

▲儘管用電成本在Ionex整體營運負擔佔比不高，但光陽仍是給出每度高達30%／15元的優惠，鼓勵有條件的用戶自行充電。

過去有其他業者採取出廠後加裝充電埠並購買充電器、或是購買充電座等方式，讓車主可以自行充電，但就算不是用業者的電，資費上也並沒有任何減免優惠，反而得付出不低的額外成本，所以自始至終都沒有形成氣候，還被網友批評「沒有誠意」，另外也有人指出在網路收訊不佳的環境（如地下室）就無法啟動充電，所以就算是真正有充電需求的族群，也會乾脆就轉向購買固定電池的純充電車款，而不會考慮這樣麻煩又昂貴的「半套方案」。

▲光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感。（圖／記者張慶輝攝）

▲相較於其他業者，需要在出廠後自行付費改裝充電埠與購買充電器，Ionex Uno出廠就同時具備充電與換電能力，而且就算車輛處在無網路環境也能充電。

這次Ionex Uno的最大突破，不僅是「充換一體出廠即標配」，而且資費上還提供自行充電每度回饋15元電池使用費折抵金，以雙顆電池309方案為例，純換電的情況下5度基本使用量可騎乘約128公里，已經比對手的方案更便宜且可用里程更多，如果騎士完全自行充電，那麼可騎乘的里程數將會來到約182公里，每公里使用成本低至1.69元，而且當月未使用完的折抵金可遞延至次月，對於用戶來說更加划算。

▲光陽Ionex推新版資費「自己充電7折優惠」！市場最便宜省錢最有感。（圖／記者張慶輝攝）

▲Ionex Uno車上採用「TES公規插座」，相較於其他業者的特殊規格，更能享受到公有充電站帶來的便利性。

Ionex Uno還有一大重點，那就是車上採用「TES公規插座」，相較於其他業者的特殊規格，Ionex Uno就算沒帶充電器出門，也可以在公共場所使用TES公規充電槍補充能源；如果真的有即時能源需求，全台近3,000站換電站更能提供高效率且滿電率99%的優質服務，透過多元化的能源取得方式，讓Ionex Uno車款用起來更具彈性。

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▲課程圖 。（圖／學習雲）

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